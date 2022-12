Porto Alegre Fundação Tênis forma a primeira turma da Oficina de Barbeiro e Empreendedorismo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2022

Os 25 alunos têm entre 16 e 19 anos Foto: Rafaela Meditsch/Divulgação Os 25 alunos têm entre 16 e 19 anos. (Foto: Rafaela Meditsch/Divulgação) Foto: Rafaela Meditsch/Divulgação

A formatura da primeira turma de jovens da Oficina de Barbeiro e Empreendedorismo do Programa de Educação Profissional da Fundação Tênis foi realizada no Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus, em Porto Alegre. Os 25 alunos têm entre 16 e 19 anos.

O curso iniciou em junho. Os participantes receberam uma bolsa mensal no valor de R$ 400 durante o período de aprendizado. O projeto buscou capacitar e ampliar a qualificação profissional, assim como gerar renda para os jovens. A capacitação foi uma parceria com o Ministério Público do Trabalho RS e com o Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus. A formatura ocorreu no dia 16 deste mês.

Fundada em maio de 2001, a Fundação Tênis é uma organização não-governamental que realiza um programa social e educativo por meio do esporte. O trabalho, direcionado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, é pautado nos valores educacionais do Olimpismo. Para participar do projeto, é necessário que os jovens estejam matriculados e frequentem a rede pública de ensino.

