22 de dezembro de 2022

Para fevereiro, a tendência é de a chuva diminuir um pouco, mas sem previsão de estiagens prolongadas

O verão, que começou na quarta-feira (21) e prossegue até o dia 20 de março de 2023 no Hemisfério Sul, será de temperaturas amenas no Rio Grande do Sul, de acordo com o meteorologista Flávio Varone, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

“Nós devemos ter o fim do fenômeno La Niña, que trouxe estiagem principalmente no período da primavera nos últimos três anos para o Estado”, afirmou.

Segundo ele, janeiro deve ter uma condição mais dentro da normalidade, sem chuvas em volumes muito elevados, mas mais frequentes e com boa distribuição, trazendo benefícios para a agricultura gaúcha. O meteorologista ressaltou que as temperaturas também são as esperadas para esta época do ano, sem grandes ondas de calor.

Para fevereiro, a tendência é de a chuva diminuir um pouco, mas sem previsão de estiagens prolongadas, apenas em lugares isolados, e com temperaturas dentro da normalidade. “A condição deste verão é bem melhor do que a do ano passado, quando tivemos uma ampla estiagem no Rio Grande do Sul”, destacou Varone.

