Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

Pedido encerra uma semana que marcou a etapa final da derrocada do fundo.(Foto: Reprodução)

O fundo de criptomoedas Three Arrows Capital protocolou no início de julhoum pedido de falência na Justiça dos Estados Unidos. O pedido foi realizado por representantes da companhia de Singapura no tribunal do Distrito Sul de Nova York, que protege juridicamente os ativos de devedores estrangeiros de credores no país. A medida é permitida por meio do Código 15 da legislação americana.

Como as gigantes de empréstimos Celsius e Babel Finance, o Three Arrows Capital é mais um protagonista do ‘Crypto Winter’ (inverno cripto, em português) — um período marcado pela queda de valor nas criptomoedas que se prolonga desde o início do ano.

O pedido de falência encerra uma semana que marcou a etapa final da derrocada do fundo. Na última semana, a corretora Voyager Digital emitiu um aviso de inadimplência de mais de US$ 670 milhões, referente a US$ 350 milhões cotados na stablecoin USDC e mais 15,250 em bitcoins. Já em março, o hedge fund criado em 2012 por Kyle Davis e Su Zhu viu seu capital cair de US$ 10 bilhões em ativos para US$ 3 bilhões — um recuo de mais de 100% — em apenas um mês.

No início desta semana, surgiram relatos de que o Three Arrows Capital não havia pagado um empréstimo de US$ 670 milhões fornecido pela corretora Voyager Digital. O dinheiro seria utilizado, de acordo com o fundo, para ajudar no pagamento de chamadas de margens a clientes. A companhia enfrentava dificuldades para honrar compromissos com vários credores, entre eles a BlockFi, conforme mostrou reportagem do Broadcast> na última quarta-feira.

Por conta disso, um tribunal nas Ilhas Virgens Britânicas ordenou a liquidação da companhia de Singapura, sob supervisão da norte-americana Teneo Restructuring, segundo informações da Sky News e do Wall Street Journal.

Em maio, Davies e Zhu admitiram, em entrevista ao Wall Street Journal, que a empresa perdera um investimento de US$ 200 milhões após o crash da Luna e sua moeda-irmã TerraUSD. Na época, os dois eram otimistas sobre o futuro das criptomoedas, afirmando que “sempre foram crentes nelas” e “ainda são”.

Após a notícia da queda da Three Arrows, o bitcoin, que já havia despencado sete semanas seguidas neste ano, voltou a cair, aproximando-se de US$ 19 mil.

