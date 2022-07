Economia Governo argentino anuncia que Silvina Batakis vai substituir Martín Guzmán no Ministério da Economia

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

Após renúncia, o presidente argentino Alberto Fernández passou o domingo na residência oficial de Olivos, tentando contornar a crise. (Foto: Reprodução/Twitter)

Na noite deste domingo (3), o governo argentino anunciou o nome de Silvina Batakis para o cargo de ministra da Economia, no lugar de Martín Guzmán. A escolhida foi ministra da Economia da província de Buenos Aires entre 2011 e 2015. É ligada à vice-presidente Cristina Kirchner.

Depois de muitos meses de desgaste político, devido à crise que atravessa o governo de Alberto Fernández, Guzmán renunciou ao cargo que ocupava desde o fim de 2019. Na tarde de sábado (2), Guzmán postou no Twitter uma longa carta endereçada ao presidente.

“Com a profunda convicção e confiança em minha visão do caminho que a Argentina deve seguir, continuarei trabalhando e agindo por uma Pátria mais justa, livre e soberana”, disse ele na carta.

A renúncia de Guzmán foi uma clara derrota política do presidente Alberto Fernández, em sua disputa permanente e cada vez mais pública e feroz com a vice-presidente.

Fernández passou o domingo na residência oficial de Olivos, tentando contornar a crise. A mídia local chegou a citar a hipótese de ser decretado feriado bancário nesta segunda-feira. No início da noite, segundo fontes, ele teve uma conversa telefônica com a vice-presidente. Manifestantes passaram a tarde em frente a Olivos, e chegou a haver panelaço no local.

Política econômica

Cristina vinha criticando a condução da política econômica do país. A inflação na Argentina está em torno de 60%, e a população ainda enfrenta escassez de diesel. Na semana passada, o governo restringiu a compra de dólares por empresas, a fim de preservar as reservas internacionais.

Há menos de um mês, em meio a pressões do kirchnerismo, Fernández afastou o então ministro da Produção, Matias Kulfas, que foi substituído por Daniel Scioli, que foi embaixador da Argentina no Brasil.

Tanto Kulfas como Guzmán vinham sendo questionados por Cristina e seus aliados, que culparam a equipe econômica pela derrota do governo nas eleições legislativas de 2021. Guzmán também era criticado pela ala kirchnerista pelo acordo fechado com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Com a saída de Guzmán, surgem sérias dúvidas sobre a sustentabilidade de Fernández, faltando um ano e três meses para as eleições presidenciais de 2023. As informações são do jornal La Nación.

