Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

O valor será destinado a empresas produtoras de peças e componentes de veículos, alimentos, bebidas e combustíveis. (Foto: Reprodução)

A primeira reunião de 2021 do Conselho Diretor do Fundo Operação Empresa do RS (Fundopem), ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), autorizou a quantia de R$ 100.941.941,24 para investimentos. O valor será destinado a empresas produtoras de peças e componentes de veículos, alimentos, bebidas e combustíveis.

Cerca de R$ 70 milhões serão destinados à expansão agroindustrial para a produção de vinhos e sucos no município de Flores da Cunha. Os demais municípios contemplados foram Entre-Ijuís (uma empresa) e Encantado (duas empresas). Com os investimentos, será possível abrir quase 40 postos de trabalho no Estado.

Os investimentos em janeiro de 2021 superam os do ano anterior em aproximadamente 20% quando comparados ao mesmo mês. Além dos quatro projetos autorizados nesta semana, cerca de outros 70 estão em situação de espera (pedidos interrompidos momentaneamente pelos empresários). Outro aspecto relevante em 2021 é que houve aumento nos protocolos de pedidos para o Fundopem. Foram 68 contra 35 no ano passado.

O Fundopem funciona como um mecanismo de parceria entre o governo do Estado e a iniciativa privada. Visa promover o desenvolvimento socioeconômico, integrado e sustentável por intermédio do financiamento parcial do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) devido e gerado pelas empresas.

A iniciativa é considerada o principal mecanismo de atração de investimentos do Estado. O benefício é concedido a empresas que realizem projetos que resultem na implantação ou expansão de unidades industriais, gerando empregos e riqueza ao Rio Grande do Sul

Para auxiliar neste processo, também existe o Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul (Integrar), que opera de forma complementar ao Fundopem. Ele concede um abatimento sobre cada parcela a ser paga do financiamento, incluindo o valor principal financiado e os respectivos encargos financeiros do parcelamento.

