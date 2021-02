Porto Alegre Em duas semanas, Porto Alegre já aplicou a primeira dose de vacina contra o coronavírus em quase 10% de seus grupos prioritários

5 de fevereiro de 2021

Segmento já recebeu a primeira das duas doses previstas na imunização. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Em duas semanas de imunização contra o coronavírus, 54,6 mil (8,4%) dos 648 mil porto-alegrenses de grupos prioritários já receberam a primeira das duas doses da vacina de Oxford ou Coronavac. O segmento é formado por residentes em instituições de longa permanência, idosos acamados, profissionais de saúde da linha-de-frente do combate à pandemia, indígenas e quilombolas.

Na avaliação do diretor da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fernando Ritter, o ritmo da vacinação é considerado satisfatório: “Já recebemos 92,2 mil doses em três remessas e aplicamos em duas semanas, correspondendo a 53,4% do estoque disponível”.

Do total de pessoas vacinadas, 34.676 são profissionais de saúde (42% do público estimado pelo Ministério da Saúde), 13.549 são idosos residentes em instituições de longa permanência e acamados (81,8% do total previsto) e 1.038, quilombolas e indígenas (67,9%).

Até o momento, a capital gaúcha recebeu três remessas de vacinas do Ministério da Saúde. A primeira teve 51,6 mil doses da Coronavac (em conjunto com o laboratório Sinovac e Instituto Butantan), a segunda 32 mil da AstraZeneca (em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz-RJ) e na terceira 9,2 mil da CoronaVac. Conforme a prefeitura, todas essas unidades garantem a primeira dose para mais de 92,2 mil pessoas na cidade.

O ritmo de vacinação na cidade e outros detalhes podem ser acompanhados por meio do “vacinômetro”, painel de monitoramento da Secretaria Municipal da Saúde. O link está disponível no site oficial prefeitura.poa.br.

Mutirão

Com o avanço do percentual, a SMS e entidades parceiras como o Conselho Regional de Medicina, Sindicato Médico, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Conselho de Enfermagem, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Conselho de Psicologia e Associações de Odontologia, está incluindo no público da saúde os profissionais que atuam em consultórios privados.

Neste final de semana, será feito um mutirão pelas entidades parceiras para vacinação de profissionais previamente cadastrados, com nomes em listagem enviada à prefeitura. “A estimativa é imunizar entre 10 mil e 12 mil pessoas no sábado e domingo”, projeta o diretor Fernando Ritter.

A intenção da Secretaria Municipal da Saúde é acelerar a vacinação de profissionais de saúde para iniciar, já nas próximas semanas, a imunização de idosos acima de 85 anos, à medida em que forem chegando novas doses. Esse segmento populacional abrange aproximadamente 14 mil cidadãos residentes em Porto Alegre.

(Marcello Campos)

