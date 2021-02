Rio Grande do Sul O novo mapa provisório do distanciamento controlado prevê 13 regiões em bandeira vermelha no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Na classificação prévia divulgada, 13 regiões estão com alto risco epidemiológico. (Foto: Governo do Estado do Rio Grande do Sul)

Divulgado nesta sexta-feira (5), o mapa provisório da 40ª rodada o modelo de distanciamento controlado prevê 13 regiões gaúchas em bandeira vermelha (alto risco para coronavírus), sendo duas a mais do que na rodada anterior. As outras oito áreas do mapa aparecem na cor laranja (risco médio). Conforme o Palácio Piratini, a configuração indica que a maioria do Estado ainda enfrenta ameaças como a de esgotamento de sua capacidade hospitalar.

As associações regionais que desejarem enviar pedido de reconsideração ao mapa preliminar têm prazo de 36 horas para encaminhar a solicitação ao governo. Já na manhã de domingo (7) será divulgado no portal uma notícia sobre o número de recursos recebidos. Os pedidos serão analisados pelo Gabinete de Crise, e o mapa definitivo, divulgado também no portal de notícias às 16h30min de segunda-feira (8). A vigência das novas bandeiras será de 9 a 15 de fevereiro.

Entre os indicadores monitorados pelo sistema de enfrentamento à pandemia, chamam a atenção a redução no número de pacientes confirmados com coronavírus em leitos clínicos (-7%) e um leve aumento nos leitos de UTI (+3%). Contabilizando o pequeno aumento do total de leitos e também dos confirmados com Covid-19 em UTI, verifica-se estabilidade no número total de leitos de UTI ocupados em todo o Rio Grande do Sul.

Na semana em que completa nove meses, o sistema lançado em maio de 2020 mostra também uma redução nos registros de novas hospitalizações (-19%), de casos ativos (-17%) e de óbitos por Covid-19 (-15%). Embora os dados indiquem estabilização e a vacinação será ampliada com a expectativa de envio de novas doses ao Rio Grande do Sul neste final de semana, as cores do mapa preliminar alertam para a gravidade da situação no Estado.

Com a proximidade do Carnaval, o Gabinete de Crise chama a atenção para que os gaúchos sigam respeitando os protocolos, principalmente quanto à higienização constante, evitar aglomerações e uso obrigatório de máscara em todas as bandeiras.

Regra 0-0

De acordo com o mapa preliminar da 40ª rodada, 308 de 497 municípios estão classificados em bandeira vermelha. Desses, 126 podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

