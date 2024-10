Rio Grande do Sul Fundopem Recupera divulga primeiro lote de incentivos para empresas atingidas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Com uma versão adaptada para contemplar empreendimentos afetados pelas inundações de maio, o Fundopem Recupera e anunciou R$ 47 milhões em incentivos. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Com uma versão adaptada para contemplar empreendimentos afetados pelas inundações de maio, o Fundopem Recupera e anunciou R$ 47 milhões em incentivos. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O primeiro lote de empresas atingidas pelas enchentes beneficiadas pelo Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) foi divulgado na terça-feira (8). Com uma versão adaptada para contemplar empreendimentos afetados pelas inundações de maio, o Fundopem Recupera e anunciou R$ 47 milhões em incentivos para dois novos projetos da modalidade Avança.

Além disso, mais duas empresas que já estavam com projeto em andamento, foram aprovadas na categoria Renova, sendo beneficiadas com crédito fiscal presumido, que é um recurso que reduz o contribuinte da carga tributária que incidirá sobre as operações.

Na modalidade Avança, as empresas vão deixar de pagar 27% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido. As duas empresas aprovadas no Avança são dos setores químico e madeira celulose e móveis, localizadas nos municípios de Encantado/Teutônia e Canoas. O maior investimento é da Viecelli Móveis S.A., com R$ 24,33 milhões. Já o menor, é da Fontana S.A., com R$ 22,53 milhões.

Para as empresas aprovadas pelo Renova, que trabalham nos setores de alimentos, calçados, artefatos de couro e atuam em Arroio do Meio e Sapiranga, está disponível mensal de 18% sobre o ICMS devido para ser usufruído durante 1 ano.

O titular da Sedec, Ernani Polo, salientou que o benefício via Fundopem Recupera já está disponível. “As empresas precisam buscar essa informação, pois foi uma ferramenta segura criada especialmente para atender empreendimentos prejudicados nas enchentes”, disse,

O Fundopem Recupera faz parte do grupo de ações do Plano Rio Grande, caminho oficial do Estado para a reconstrução, adaptação e resiliência climática do Rio Grande do Sul.

2024-10-09