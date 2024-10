Rio Grande do Sul Adolescentes que desapareceram no Norte do RS são encontradas em Porto Alegre

As autoridades investigam se as adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência e de que forma o homem se aproximou delas. Foto: Policia Civil/Divulgação

Duas adolescentes, ambas de 12 anos, que estavam desaparecidas desde o último domingo (6) em Ametista do Sul, no Norte do Estado, foram encontradas pela Polícia Civil nesta terça-feira (8). As investigações indicam que as jovens teriam aceitado carona de um homem de 22 anos, com quem haviam feito contato durante uma celebração pelo resultado das eleições no município.

Segundo informações da Polícia Civil, uma das adolescentes foi localizada em uma casa na Zona Sul de Porto Alegre, enquanto a outra foi encontrada na Rodoviária da Capital, tentando voltar para Ametista do Sul.

As autoridades investigam se as adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência e de que forma o homem se aproximou delas. Ele foi detido na tarde de terça-feira e conduzido à delegacia para prestar depoimento.

As jovens passarão por exames médicos e receberão acompanhamento psicológico em uma unidade especializada nesta quarta-feira (9). O Conselho Tutelar colheu depoimentos das meninas, que serão encaminhados à polícia para auxiliar nas investigações.

O homem envolvido foi apresentado à Divisão Especial da Criança e do Adolescente, em Porto Alegre. Além do suspeito, familiares, testemunhas e as próprias adolescentes serão ouvidos ao longo do inquérito.

