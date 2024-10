Ciência Nobel de Química vai para trio que usa inteligência artificial para decifrar segredos das proteínas

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Desde 1901, foram entregues 114 prêmios para 191 laureados. Foto: Divulgação/Nobel

O Nobel de Química de 2024 foi concedido para três cientistas que usam a inteligência artificial para decifrar a estrutura das proteínas, anunciou a Real Academia Sueca de Ciências, em Estocolmo, na manhã desta quarta-feira (9). Um deles é David Baker, da Universidade de Washington (EUA) e os outros dois laureados são Demis Hassabis e John M. Jumper, do Google DeepMind, uma empresa britânica focada em soluções que usam a IA.

A dupla de cientistas que atuam no Reino Unido usou a inteligência artificial para resolver um problema de mais de cinco décadas: prever como são as estruturas complexas de proteínas. Já Baker foi capaz de desenvolver um modelo para criar proteínas inteiramente novas.

O prêmio é oferecido aos responsáveis por descobertas de grande importância, “que tenham alterado paradigmas científicos e que tragam grandes benefícios para a humanidade”.

Além da medalha e do diploma, os laureados levam para casa uma quantia substancial em dinheiro, 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 5,88 milhões). O prêmio de Química vem sendo entregue desde 1901, quando a premiação teve início, seguindo as diretrizes deixadas postumamente no testamento do químico e inventor sueco Alfred Nobel (1833-1896).

Os vencedores do Nobel de Química do ano passado foram os pesquisadores Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov. Eles desenvolvem trabalhos na área de nanotecnologia.

O trio foi reconhecido pelas pesquisas sobre pontos quânticos, nanopartículas tão pequenas que seu tamanho determina suas propriedades. Esses pequenos componentes têm uso na área de eletrônica, como TVs e lâmpadas LED, computação e na Medicina avançada, como em cirurgias de remoção de tecidos tumorais.

O francês Bawendi é professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e o americano Brus atua na Universidade de Columbia, ambas instituições americanas. Já o russo Ekimov foi cientista-chefe da Nanocrystals Technology, em Nova York.

As indicações para o Nobel têm início um ano antes do anúncio dos vencedores. Cientistas, professores, acadêmicos e vencedores de outras edições enviam nomes para a consideração do Comitê Nobel, que decide quais serão, de fato, indicados.

O Prêmio Nobel foi criado pelo químico, inventor e empresário sueco Alfred Nobel (1833-1896), que patenteou mais de 350 produtos ao longo da vida – como a borracha, o couro sintético e o explosivo dinamite.

Desde 1901, foram entregues 114 prêmios para 191 laureados. Em mais de um século de premiação, apenas oito mulheres ganharam o Nobel de Química, sendo que cinco delas foram laureadas nos últimos quinze anos. A primeira mulher a receber o prêmio foi Marie Curie, em 1911. Ela já tinha um Nobel de Física, concedido em 1903. A segunda mulher a levar o prêmio de Química foi a filha de Marie Curie, Irene Juliot-Curie, em 1935.

