Inter Ex-dirigente do Inter é condenado a 16 anos de prisão por suposta apropriação de dinheiro do clube

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-vice-presidente jurídico foi condenado por se apropriar de R$ 1,1 milhão do Colorado. Foto: Reprodução/Arquivo Ex-vice-presidente jurídico foi condenado por se apropriar de R$ 1,1 milhão do Colorado. (Foto: Reprodução/Arquivo) Foto: Reprodução/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-vice-presidente jurídico do Inter, Marcelo de Freitas e Castro, foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. O empresário ocupou o cargo de dirigente do clube durante a gestão de Vitorio Piffero, entre 2015 e 2016, ano em que o time foi rebaixado.

Castro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) no âmbito da Operação Rebote. Ele foi condenado pelos crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro envolvendo recursos do clube.

Além dele, Cesar Cabral, ex-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Cultura Física do Rio Grande do Sul (Sindiclubes-RS), também recebeu sentença de prisão. As condenações foram proferidas pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento de Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. As penas são em regime fechado, mas as defesas ainda podem recorrer, permitindo que ambos respondam em liberdade.

De acordo com o promotor de Justiça Flávio Duarte, responsável pela investigação, os réus se apropriaram de mais de R$ 1,1 milhão do Colorado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/ex-dirigente-do-inter-e-condenado-a-16-anos-de-prisao-por-suposta-apropriacao-de-dinheiro-do-clube/

Ex-dirigente do Inter é condenado a 16 anos de prisão por suposta apropriação de dinheiro do clube

2024-10-09