Segundo o Ministério da Agricultura, até o momento, foram recebidos 258 pacotes de sementes não solicitadas. Moradores de 24 Estados e o Distrito Federal já tiveram relatos do problema. Apenas Maranhão e Amazonas não tiveram relatos de casos de sementes misteriosas.

Da investigação feita pelo ministério até agora foi identificado que: Sementes de 25 embalagens mostraram 3 fungos diferentes; 1 pacote apresentou ácaro; 4 embalagens com possibilidade de conter plantas daninhas não presentes no País; 2 pacotes com a presença de bactérias.