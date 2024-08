Mundo Furacão Ernesto avança pelo Atlântico e faz mais estragos

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Furacão Ernesto atingiu nesse sábado (17) as Bermudas. (Foto: Reprodução NOAA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O furacão Ernesto atingiu as Bermudas com chuva torrenciais e vento destrutivo no começo desse sábado (17), deixando grande parte do território britânico do Oceano Atlântico sem energia ao afetar a costa, com meteorologistas alertando sobre uma perigosa tempestade e inundações.

O ciclone, que atingiu Porto Rico no início da semana passada, estava sobre o arquipélago após atingir a costa às 5h30 (hora de Brasília) com ventos máximos sustentados de 137 quilômetros por hora, de acordo com o National Hurricane Center, sediado em Miami.

“Espera-se que uma tempestade perigosa produza inundações costeiras significativas em Bermudas em áreas terrestres. Perto da costa, será acompanhada por ondas grandes e destrutivas”, alertou o NHC. A projeção é que Ernesto traga até 250 mm de chuva nas Bermudas. “Essa precipitação provavelmente resultará em inundações repentinas consideráveis ​​e com risco de vida, especialmente em áreas baixas da ilha”, destacou o NHC.

A tempestade deixou quase 26 mil clientes sem eletricidade, informou a empresa de energia Belco, de Bermudas, ou mais de 70% de seus clientes na ilha com uma população de 64 mil. Os bermudenses se prepararam na sexta-feira (16) para a chegada da tempestade, retirando barcos do oceano e da água, fechando janelas, enchendo banheiras com água e estocando baterias e suprimentos de comida.

Ministro da Segurança

“Esta tempestade é real”, disse o ministro da Segurança Nacional Michael Weeks após uma reunião de autoridades de emergência na sexta-feira, de acordo com o jornal The Royal Gazette. “Esta não é uma tempestade para ser encarada levianamente”, disse ele, alertando os ilhéus para esperar 36 horas de ventos com força de furacão.

“Por favor, tomem todas as precauções para proteger sua vida e propriedade. Fiquem em casa, fiquem seguros, e rezo para que todos sejamos poupados de qualquer perda ou dano real”, acrescentou Weeks, de acordo com o Gazette. Algumas estradas principais foram fechadas e os serviços de ônibus e balsas foram suspensos, acrescentou.

O Aeroporto Internacional L.F. Wade de Bermudas disse que permaneceria fechado até domingo (18) após a tempestade passar. Ernesto estava se movendo para Nordeste e deve se afastar lentamente de Bermudas no decorrer deste fim de semana e começar sua trajetória para perto ou a Leste de Newfoundland, no Leste do Canadá, na noite de segunda-feira (19), conforme o NHC. As informações são da MetSul Meteorologia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/furacao-ernesto-avanca-pelo-atlantico-e-faz-mais-estragos/

Furacão Ernesto avança pelo Atlântico e faz mais estragos

2024-08-17