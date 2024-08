Mundo Eleições nos EUA: Kamala Harris revela primeiras propostas para a economia e promete foco na classe trabalhadora

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Candidata do Partido Democrata discursou em evento no Estado da Carolina do Norte. (Foto: EBC)

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Kamala Harris, apresentou suas primeiras propostas econômicas. Em discurso na cidade de Raleigh, no Estado da Carolina do Norte, ela ressaltou que pretende reduzir impostos para famílias com crianças, baixar os preços de medicamentos prescritos, proibir o “aumento abusivo” de preços pelos supermercados e aumentar a oferta de moradias acessíveis.

Disse, ainda, que pretende introduzir um novo crédito tributário para crianças, contemplando com até US$ 6 mil as famílias com bebês. Um projeto de crédito fiscal com esse perfil chegou a ser aprovado neste ano no Congresso norte-americano, mas estagnou no Senado.

“Estarei com o foco total em criar oportunidades para a classe média”, prometeu. “Juntos, construiremos o que chamo de economia de oportunidades.”

A agenda econômica é semelhante à cartilha do governo que ela comanda junto com o presidente Joe Biden. As novidades são incentivos para compra de imóveis e ações para controle da alta de preços de bens e serviços.

O plano de Kamala inclui uma proibição federal ao aumento abusivo de preços em alimentos e outros itens básicos, por exemplo. De acordo com textos de sua campanha, a ideia é impedir as grandes corporações de explorar injustamente os consumidores.

Como presidente, ela quer direcionar a Comissão Federal de Comércio a impor “penalidades severas” para empresas que violarem os novos limites sobre aumento abusivo de preços. Outra proposta envolve a construção de 3 milhões de residências, para resolver a “escassez” habitacional. Serão beneficiados os compradores “de primeira viagem”, que terão um crédito de US$ 25 mil.

Kamala também pretende expandir a assistência ao aluguel, proibir a fixação de preços de aluguéis e impedir que empresas de Wall Street (o centro financeiro do país) comprem imóveis em grande escala.

A candidata também está espera reduzir os custos de saúde e cancelar dívidas médicas. Em seu discurso, ela destaca como a administração Biden-Kamala negociou a redução dos preços de 10 medicamentos prescritos mais vendidos utilizados pelo Medicare em até 79%. Também promete limitar o custo da insulina para idosos a US$ 35 por mês.

Por fim, Kamala também manteve a promessa de Joe Biden de não aumentar impostos sobre pessoas que ganham menos que US$ 400 mil por ano, uma forma de taxação de super-ricos nos Estados Unidos.

Contraste com Trump

Sua campanha tem como uma das estratégias criar um contraste em relação aos impostos com Trump, que reduziu a taxa de imposto corporativo de 35% para 21% e implementou outras reduções fiscais que estão prestes a expirar.

Com o conjunto de ideias, os democratas esperam atrair um segmento amplo do público trabalhador, que muitas vezes vê os republicanos como melhores administradores econômicos e está incomodado com a alta dos preços e as perspectivas econômicas do país.

Ideias econômicas progressistas têm resultado em bom desempenho nas pesquisas eleitorais, embora se mostrem difíceis de transformar em lei. Até porque a maioria das prioridades econômicas de Kamala e Trump depende de apoio majoritário no Parlamento federal.

2024-08-17