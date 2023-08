Mundo Furacão Hilary se move mais rápido que o esperado em direção à Califórnia

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Chuva torrencial da tempestade chega no sudoeste dos EUA neste sábado — bem antes do núcleo de ventos mais fortes de Hilary Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Moradores do sudoeste dos Estados Unidos, em especial a Califórnia, se preparam para violentas inundações, visto que o furacão Hilary deve atingir a região — em uma rara tempestade tropical, que começa neste sábado (19) e dura até a próxima semana.

O furacão enfraqueceu da categoria 4 para categoria 3 no sábado, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. Mas ainda é um furacão de grandes proporções, se movendo com ventos a 125 milhas por hora, diz o centro.

A tempestade acelerou, agora se movendo a 16 mph (milha por hora), e está atualmente localizada a 235 milhas a oeste da ponta sul da Península de Baja Califórnia.

Espera-se que Hilary continue a enfraquecer à medida que se move para norte-noroeste. A tempestade está se movendo mais rápido do que o esperado, o que trará os impactos aos EUA mais cedo. A chuva torrencial da tempestade chega no sudoeste neste sábado — bem antes do núcleo de ventos mais fortes de Hilary.

Esses ventos podem chegar na manhã de domingo (20), juntamente com chuvas mais violentas, de acordo com o National Hurricane Center . “Hilary acelerou um pouco, junto com uma ligeira mudança para o leste. Com isso, ocorre na manhã de domingo até a noite de domingo o período de maior impacto ”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia em San Diego.

A ameaça desencadeou o primeiro alerta de tempestade tropical da Califórnia na história, estendendo-se da fronteira sul do estado até o norte de Los Angeles. Partes do sul da Califórnia e Nevada devem ter de 3 a 6 polegadas de chuva — o nível pode chegar a 10 polegadas em algumas localidades, disse o centro. Em outros, são previstas quantidades de 1 a 3 polegadas.

Embora o núcleo de Hilary tenha o impacto mais poderoso, o NHC alertou que ventos fortes e chuva começarão muito antes de sua chegada. “Os preparativos para os impactos das inundações das chuvas devem ser concluídos o mais rápido possível, pois as chuvas fortes aumentarão antes do centro, no sábado”, disse o centro de furacões.

Antecipando-se à tempestade, as autoridades de toda a região começaram a se preparar para as condições perigosas nas estradas, riscos à infraestrutura de energia e possíveis inundação.

O governador de Nevada, Joe Lombardo, anunciou na sexta-feira (18) que 100 soldados da Guarda Nacional do estado serão mobilizados para o sul de Nevada, que pode sofrer inundações significativas.

O presidente Joe Biden disse em entrevista coletiva na sexta-feira que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências posicionou preventivamente pessoal e suprimentos para responder no sul da Califórnia ou em outras partes da região, se necessário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/furacao-hilary-se-move-mais-rapido-que-o-esperado-em-direcao-a-california/

Furacão Hilary se move mais rápido que o esperado em direção à Califórnia

2023-08-19