Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

O casal vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná Foto: Divulgação/PRF O casal vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Um lote com 600 camisetas falsificadas do Grêmio foram recolhidas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Um casal de Porto Alegre transportava a mercadoria em Passo Fundo, no Norte do Estado. O caso foi registrado como crime contra a propriedade das organizações esportivas.

Um homem de 50 e uma mulher de 51 anos transportavam 596 camisetas falsificadas do clube gaúcho. A mercadoria possivelmente era transportada do Paraguai. Segundo a PRF, a abordagem foi realizada na BR-285. Os produtos estavam dentro de um Corolla, com placas de Minas Gerais.

O casal vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com o Paraguai, segundo os agentes. Segundo os policias, o motorista não apresentou nota fiscal para comprovar a origem dos produtos.

O homem já havia sido preso por transportar medicamentos de forma ilegal, conforme a PRF. O casal foi encaminhado para a Polícia Civil de Passo Fundo para o registro da prisão.

