Trecho da rua General Vitorino será liberado ao tráfego de veículos a partir desta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Para o estacionamento na General Vitorino, volta a funcionar a Área Azul normalmente em apenas um lado da via Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A prefeitura anuncia para esta segunda-feira (21) a liberação da rua General Vitorino para o tráfego de veículos, no trecho bloqueado entre a rua Mal. Floriano Peixoto e rua Dr. Flores, em Porto Alegre, devido a obras do Quadrilátero Central. Para o estacionamento na General Vitorino, volta a funcionar a Área Azul normalmente em apenas um lado da via.

Os trabalhos começaram com a substituição da rede de água potável e entroncamentos pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Foram retirados os meios-fios, instaladas calhas de drenagem e caixas coletoras pluviais, removido o pavimento antigo dos passeios, implantadas placas de pavimento em concreto pré-moldado.

Também foram feitas a adequação do pavimento, adequação e nivelamento das tampas de diversas redes de infraestrutura, como pluvial, esgoto, energia e iluminação pública, além da instalação de piso tátil em um dos lados da rua e em todas as esquinas, de balizadores metálicos delimitando passeio e leito viário, sinalização horizontal e vertical na via.

Conforme o anúncio, os trabalhos de revitalização do Quadrilátero Central seguem nas ruas Voluntários da Pátria, Vigário José Inácio, Dr. Flores, Marechal Floriano e Andradas.

2023-08-19