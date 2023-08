Saúde Pesquisa revela que um terço dos brasileiros diz ter ansiedade, problemas com sono e alimentação

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

São 70% dos entrevistados que acreditam ter uma saúde mental ótima ou boa, apesar de relatos de sintomas serem bem mais frequentes Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (19) aponta que um terço dos brasileiros relata ter problemas frequentemente ou sempre com ansiedade, com o sono e com a alimentação. O instituto fez o levantamento para trazer o contraste entre a percepção de saúde dos brasileiros com relatos de sintomas, em especial no campo de saúde mental.

A sondagem foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo e realizada entre os dias 31 de julho e 7 de agosto, com 2.534 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os resultados mostram que, apesar da presença de sintomas de desânimo e falta de prazer nas tarefas diárias, cerca de 70% dos entrevistados acreditam ter uma saúde mental ótima ou boa. Outros 23% a consideram regular e apenas 7% disseram ser ruim ou péssima.

Na divisão por idade, a faixa de 16 e 24 anos teve o pior resultado, com 13% de ruim ou péssimo. Já a divisão entre sexo mostra que homens também são mais avessos a reconhecer problemas de saúde mental: apenas 5% a consideram ruim ou péssima. Entre as mulheres são 9%.

Avaliação de saúde mental entre homens

77% de ótima ou boa;

19% de regular;

5% de ruim ou péssimo.

Avaliação de saúde mental entre mulheres

64% de ótima ou boa;

27% de regular;

9% de ruim ou péssimo.

Os resultados contrastam com sintomas e diagnósticos também pesquisados pelo Datafolha nesta rodada de pesquisa. Segundo instituto, 21% dos brasileiros procuraram algum profissional focado em saúde mental nos últimos 12 meses, como terapeutas, psicólogos e psiquiatras.

Frequência em que tem dificuldade para dormir, manter o sono ou dormir demais, entre mulheres

24% disseram que sempre;

11% disseram que frequentemente;

27% disseram que às vezes;

14% disseram que raramente;

24% disseram que nunca;

0% não soube responder.

Frequência em que se sente ansioso, entre homens

14% disseram que sempre;

9% disseram que frequentemente;

30% disseram que às vezes;

15% disseram que raramente;

32% disseram que nunca;

Frequência em que se sente ansioso, entre mulheres

26% disseram que sempre;

12% disseram que frequentemente;

31% disseram que às vezes;

12% disseram que raramente;

19% disseram que nunca.

2023-08-19