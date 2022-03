Porto Alegre Furto de cabos de semáforos aumenta 350% em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

"Está difícil manter os semáforos em pleno funcionamento em razão da alta incidência de casos", disse o secretário de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres. Foto: Lucas Barroso/Arquivo PMPA "Está difícil manter os semáforos em pleno funcionamento em razão da alta incidência de casos", disse o secretário de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres. (Foto: Lucas Barroso/Arquivo PMPA) Foto: Lucas Barroso/Arquivo PMPA

Em janeiro deste ano foram registradas quatro ocorrências de furto de cabos de semáforos, em Porto Alegre. Em fevereiro, 18 e, só nos primeiros três dias de março já houve mais quatro situações de furto. Conforme a SMU (Secretaria de Mobilidade Urbana) um aumento de 350%. As rondas foram reforçadas pela Guarda Municipal e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Na esquina da rua Dr. Timóteo com a rua Marques do Pombal uma ocorrência foi registrada na terça-feira (1), o semáforo foi restabelecido na quinta-feira (3), e furtados na mesma noite. A EPTC deslocou equipes para os locais com mais risco de acidentes e pede atenção reforçada dos motoristas ao passar por cruzamentos com semáforos fora de operação.

“Mesmo com as equipes da EPTC trabalhando incansavelmente, está difícil manter os semáforos em pleno funcionamento em razão da alta incidência de casos. Estamos articulando com as forças de segurança para inibir esse tipo de delito”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

Patrulhamento

Através do serviço de inteligência, o efetivo da Guarda Municipal vem reforçando as ações de patrulhamento para redução dos furtos de fios e cabos elétricos. A Secretaria Municipal de Segurança destaca ainda que os canais de comunicação 153 e 156 são fundamentais para o recebimento das denúncias para a prisão em flagrante dos autores.

Semáforos fora de operação na tarde desta sexta-feira (4) em razão de furto de cabos:

– Farrapos x Est. São Pedro;

– Dante A. Pilla x nº 385;

– Ramiro Barcelos x André Puente;

– Cristovão Colombo x Colégio Batista;

– Irmão José Otão x Garibaldi;

– Quintino Bocaiúva x Marquês do Pombal;

– Sarmento Leite x Faculdade de Arquitetura;

– Sarmento Leite x Nº 535;

– Dr. Timóteo x Marquês do Pombal;

– Farrapos x Conde de Porto Alegre.

