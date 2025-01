Esporte Futebol: Copa do Mundo de Clubes e muito mais; confira o calendário esportivo de 2025

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Mundial de Clubes da Fifa reunirá 32 equipes nos Estados Unidos em 2025. Foto: Fifa/Divulgação Mundial de Clubes da Fifa reunirá 32 equipes nos Estados Unidos em 2025. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

Em 2025, o mundo dos esportes promete ser envolvido por muitas emoções. Certamente, o Brasil estará no centro de muitas delas. Campeonatos internacionais nas mais diversas modalidades podem coroar grandes atletas e agremiações ou fazer surgir novos ídolos e postulantes a entrar para a história esportiva do País.

No futebol, os times profissionais entram em campo a partir do dia 9 de janeiro, com o início dos Estaduais. Mas, antes disso, as equipes de juniores já estarão atuando pela tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. Supercopa, Recopa, Libertadores, Sul-Americana e o Brasileirão também compõem o calendário, com datas já marcadas.

A grande novidade para esta nova temporada é a realização do Super Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA, entre junho e julho. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os representantes do Brasil no torneio, que contará com grandes estrelas e times de alto gabarito.

Falando de seleção, o Brasil busca confirmar sua vaga na próxima Copa do Mundo com duelos importantes das Eliminatórias no primeiro semestre. Em outubro e novembro, partidas amistosas encerrarão o ano do time nacional. No feminino, a Copa América ganha destaque. A competição acontece no Equador, entre julho e agosto.

Futebol

– Copinha: 02/01 a 25/01

– Estaduais: 09/01 a 26/03

– Brasileirão: 29/03 a 21/12

– Copa do Brasil: 19/02 a 09/11

– Supercopa Rei: 02/02, em Belém

– Libertadores: 05/02 a 29/11

– Sul-Americana: 05/03 a 22/11

– Recopa Sul-Americana: 19 e 26/02

– Final da Champions League: 31/05, em Munique

– Mundial de Clubes: 14/06 a 13/07, nos Estados Unidos

Seleção brasileira

Jogos do time masculino

– 20/03 – Brasil x Colômbia – Eliminatórias

– 25/03 – Argentina x Brasil – Eliminatórias

– 04/06 – Equador x Brasil – Eliminatórias

– 09/06 – Brasil x Paraguai – Eliminatórias

– 09/09 – Brasil x Chile – Eliminatórias

– 14/09 – Bolívia x Brasil – Eliminatórias

Automobilismo

No mundo da velocidade, o Brasil estará ligado na estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. O País volta a ter um titular no grid após sete temporadas. Campeão da F-2 e da F-3 estará a bordo do carro da Sauber-Audi. O GP de São Paulo acontece no fim do ano, apenas em 9 de novembro, mas antes o Autódromo de Interlagos receberá mais uma etapa do Mundial de Endurance (WEC), em uma prova de seis horas de duração, em julho. Veja os principais eventos do automobilismo:

– Rali Dakar: 03 a 17/01, na Arábia Saudita

– GP da Austrália de Fórmula 1 (abertura da temporada): 16/03

– Abertura da temporada da Stock Car: 04/05

– GP de Mônaco de Fórmula 1: 25/05

– 500 milhas de Indianápolis (Indy): 25/05

– 24 horas de Le Mans (WEC): 14 e 15/06

– 6 horas de São Paulo (WEC): 13/07

– Rali dos Sertões: 26/07 a 03/08

– GP de São Paulo de Fórmula 1: 09/11

– GP de Abu Dabi de Fórmula 1 (encerramento da temporada): 07/12

– Encerramento da temporada da Stock Car: 14/12

Nos outros esportes, esportistas que não têm suas modalidades representadas na Olimpíada se reúnem para os Jogos Mundiais, em agosto, na China.

O ano de 2025 será repleto de Mundiais. Atletismo, esportes aquáticos, boxe, canoagem, ginástica, handebol, judô, tiro com arco, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia estão entre os destaques. O Brasil será palco do Mundial de ginástica rítmica, em agosto, no Rio. No skate, a esperança é por ver Rayssa Leal voltar a brilhar, mas as datas das competições ainda não foram confirmadas.

(Estadão Conteúdo)

