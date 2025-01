Esporte Quando Gabigol estreia pelo Cruzeiro? Saiba quem o ex-Flamengo terá como concorrente

Gabigol, que perdeu a camisa 10 do Flamengo no passado, agora possui o segundo maior salário do futebol brasileiro. Foto: Cruzeiro/Divulgação Gabigol, que perdeu a camisa 10 do Flamengo no passado, agora possui o segundo maior salário do futebol brasileiro. (Foto: Cruzeiro/Divulgação) Foto: Cruzeiro/Divulgação

No projeto do Cruzeiro para 2025, Gabigol é não só a cereja do bolo, mas o reforço que chega para mudar o patamar do elenco depois da compra da SAF pelo empresário Pedro Lourenço. A ideia era justamente trazer um jogador com apelo midiático, que em campo provou-se decisivo pelo Flamengo.

Mas ele precisará provar que pode recuperar os bons momentos, como na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. A estreia pelo novo clube pode acontecer ainda em janeiro. O Cruzeiro jogará a FC Series, disputada na Flórida, nos Estados Unidos. O primeiro confronto será dia 15 de janeiro, contra o São Paulo, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já em 18 de janeiro, o rival será justamente o Galo.

No Cruzeiro, a ambição de Gabigol será alta, mas não se equipara à que vivia no Flamengo. Em 2025, o time celeste disputará o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. O sonho de voltar à Libertadores ficou pelo caminho diante da péssima sequência na reta final do torneio nacional de 2024.

“Tenho 28 anos, passei por muita coisa e aprendi muito. Creio que é o meu melhor momento dentro de campo e fora. Então, nada mais que um projeto novo para eu poder alcançar algumas metas que eu ainda tenho, junto com um clube que também quer de novo se reerguer, já vem se reerguendo há algum tempo”, disse Gabigol.

Principal atração, Gabigol terá concorrência de um elenco estrelado. Chegaram para o setor ofensivo o meia Rodriguinho (ex-América-MG) e os atacantes Yannick Bolasie (ex-Criciúma) e Dudu (ex-Palmeiras). Já estavam e seguem no clube Lautaro Díaz, Gabriel Verón, Kaio Jorge e Juan Dinnenno. Deixaram a equipe os atacantes Álvaro Barreal e Rafa Silva.

O Cruzeiro jogará o Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Nos últimos dois anos, Gabigol cobrou de Tite uma sequência de oportunidades que, com Fernando Diniz, certamente terá. Resta saber se será o predestinado atleta de 2019 e 2020, ou um coadjuvante caro.

Salário de milhões

Com um contrato que lhe garante R$ 2,4 milhões por mês – R$ 2 milhões entre salários e direitos de imagem, mais R$ 400 mil de luvas diluídas até o fim do vínculo –, Gabigol, que perdeu a camisa 10 do Flamengo no passado, agora possui o segundo maior salário do futebol brasileiro.

Apenas o holandês Memphis Depay, atualmente no Corinthians, recebe mais: cerca de R$ 2,9 milhões por mês.

(AG)

