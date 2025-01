Esporte Ônibus do Juventude que transportou equipe para São Paulo sofre acidente próximo a Curitiba

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

O ônibus do Juventude, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se envolveu em um acidente na noite desta quinta-feira (2). De acordo com o clube gaúcho, apenas os dois motoristas estavam no veículo no momento da colisão.

O acidente ocorreu próximo a Curitiba, quando o coletivo retornava de Tietê, no interior de São Paulo, rumo a Caxias do Sul. Segundo comunicado oficial, o ônibus foi atingido por um veículo que invadiu a pista contrária. Os motoristas do Juventude não sofreram ferimentos.

A delegação alviverde já havia sido deixada em segurança no local de concentração em Tietê, onde o time se prepara para a estreia na competição. O Juventude está no Grupo 12 da Copinha, junto com América-RN, Comercial de Tietê e Operário de Caarapó-MS. O primeiro jogo da equipe ocorre nesta sexta-feira, às 13h, contra o Comercial, time da casa.

Nota oficial do clube

“O Esporte Clube Juventude informa que o ônibus oficial do clube, que se deslocava de volta a Caxias do Sul após deixar a equipe sub-20 na cidade de Tietê, foi atingido por um veículo que invadiu a pista contrária, próximo a Curitiba.

Informamos que os dois motoristas do ônibus alviverde, os únicos ocupantes do veículo, encontram-se bem e sem ferimentos.

Aguardamos maiores informações a respeito dos ocupantes do outro veículo e estamos na torcida para que estejam bem e em segurança.”

(Com informações do Estadão Conteúdo)

2025-01-02