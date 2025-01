Mundo Queda de avião de pequeno porte deixa dois mortos na Califórnia

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

A aeronave colidiu com um armazém utilizado por uma fábrica de móveis. Foto: Reprodução A aeronave colidiu com um armazém utilizado por uma fábrica de móveis. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas depois que um pequeno avião caiu no telhado de um armazém comercial no sul da Califórnia, informou a polícia local nesta quinta-feira (2). O acidente ocorreu no início da tarde em Fullerton, cidade a cerca de 40 quilômetros de Los Angeles.

A aeronave colidiu com um armazém utilizado por uma fábrica de móveis a menos de dois quilômetros do aeroporto municipal. Cerca de cem pessoas foram evacuadas pela polícia que isolou a área.

Imagens captadas por uma câmara de segurança próxima e publicadas nas redes sociais mostram o momento em que a pequena aeronave atinge o telhado de uma estrutura comercial perto de um aeroporto local, levantando uma bola de fogo e uma coluna de fumaça preta.

“Foi muito rápido”, disse um trabalhador de armazém que se identificou como José numa entrevista à estação de televisão local KTLA. “Tudo o que ouvimos foi um barulho alto, bum! E começamos a correr”, disse Jerome Cruz, que também estava no galpão, à CBS.

As autoridades ainda não divulgaram as identidades das vítimas. Segundo informações da polícia, dez pessoas foram encaminhadas para hospitais da região para atendimento e oito pessoas foram atendidas e liberadas no local.

As causas do incidente, que está sob investigação, são desconhecidas. A Administração Federal de Aviação informou que se tratava de um modelo Van’s Aircraft RV-10, monomotor de quatro lugares.

Em novembro, outra aeronave também caiu na região, deixando duas pessoas feridas.

(Estadão Conteúdo)

