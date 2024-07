Olimpíada Futebol feminino do Brasil estreia nesta quinta na Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Seleção feminina em segundo treino em Bordeaux. Foto: Miriam Jeske/COB Seleção feminina em segundo treino em Bordeaux. (Foto: Miriam Jeske/COB) Foto: Miriam Jeske/COB

Se o início das competições, na quarta-feira, não houve a presença de brasileiros, nesta quinta-feira (25) a Olimpíada de Paris vai contar com o País em dose tripla: futebol, arco e flecha e handebol. A equipe de futebol feminino entra em campo com a camisa 10 Marta em sua sexta edição dos Jogos, enfrentando a Nigéria.

Além delas, o arqueiro número 1 do ranking mundial, Marcus D’Almeida, entra na arena para as classificatórias do arco recurvo individual, assim como Ana Luiza Caetano. Para completar o dia brasileiro em Paris, a seleção feminina de handebol inicia a fase de grupos contra a Espanha.

Marta

Em sua sexta e última edição olímpica, Marta vai entrar em campo contra as nigerianas, nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), em Bordeaux, pela estreia da seleção feminina. Eleita a melhor do mundo por seis vezes, a alagoana de 38 anos contou que ficou surpresa ao ser convocada pelo técnico Arthur Elias. O Brasil está no Grupo C do torneio e ainda vai enfrentar o Japão, em Paris, e a Espanha, atual campeã mundial, novamente em Bordeaux.

A Nigéria, por sua vez, volta ao palco olímpico depois de 16 anos, ao garantir uma das duas últimas vagas, assim como a Zâmbia, nos playoffs africanos.

Arco e flecha

Eleito o melhor arqueiro do mundo em 2023 pelo arco recurvo, Marcus D’Almeida chega aos Jogos de Paris com chances de pódio. O brasileiro ocupa a primeira posição do ranking mundial individual praticamente isolado, com 359 pontos, e vai disputar as classificatórias masculinas a partir das 9h15 (de Brasília). Um pouco antes, na madrugada de quinta, a partir das 4h30 (de Brasília), Ana Luiza Caetano vai em busca da classificação pelo arco recurvo feminino.

Depois das classificatórias desta quinta, a competição de ambos continuará na próxima terça-feira, com as disputas eliminatórias.

Handebol

A seleção feminina de handebol mal chegou a Paris e já se emocionou, fez dancinha em vídeo e seguiu para os treinos preparatórios da competição. Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, a equipe terá um caminho difícil. As brasileiras irão encarar a Espanha nesta quinta-feira, às 9h (de Brasília). No caminho, enfrentam ainda França e Holanda, favoritas pelo grupo B, além Angola e Hungria.

