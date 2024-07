Olimpíada Seleção Brasileira feminina de handebol estreia na Olimpíada com vitória sobre a Espanha

Resultado também marcou o primeiro triunfo sobre as ibéricas em jogos oficiais da modalidade.

Com ótima atuação em sua estreia na Olimpíada de Paris, a Seleção Brasileira de handebol feminino bateu a Espanha por 29 a 18, nessa quinta-feira (25). O resultado – válido pelo Grupo B da modalidade – também marcou a primeira vitória sobre as espanholas em confrontos oficiais na modalidade.

A goleira Gabriela Moreschi foi um dos destaques da partida. Ela teve 45% de aproveitamento, defendendo 14 de 31 arremessos. As intervenções chamaram a atenção dos torcedores, que fizeram o nome de Gabi viralizar nas redes sociais.

No ataque, o Brasil também foi bem, com 66% de aproveitamento. Converteu 29 de 44 arremessos. Bruna de Paula e Patricia terminaram como artilheiras da equipe, com seis gols cada.

Depois da vitória sobre as ibéricas, o Brasil voltará à quadra da Arena Paris Sul no domingo, diante da Hungria, às 4h (de Brasília). Na sequência, ainda vai enfrentar França (atual campeã olímpica), Holanda e Angola, nessa ordem.

Mais cedo, em outro jogo do Grupo B dos Jogos de Paris, a Seleção da Holanda venceu as africanas de Angola por 34 a 31. O handebol tem duas chaves, cada qual com seis times. Os quatro melhores colocados avançam às quartas de final.

A Seleção Brasileira feminina, campeã do mundo em 2013, disputa sua sétima Olimpíada e busca sua primeira medalha no maior evento esportivo mundial. Em Tóquio-2020, caiu na fase de grupos. Já no Rio de Janeiro-2016, alcançou o 5º lugar, melhor campanha em uma edição dos Jogos.

Resumo do duelo

A Espanha marcou o primeiro gol da partida, mas Larissa deixou tudo igual, e o Brasil logo passou à frente. Com 10 minutos jogados, a seleção verde e amarela vencia por 7 a 2. A goleira Gabriela Moreschi brilhou com belas intervenções (alguns verdadeiros milagres), e as brasileiras seguraram a vantagem mesmo com duas exclusões seguidas, ficando 4 minutos com uma atleta a menos em quadra.

Bruna de Paula, Tamires, Larissa e Patricia foram as artilheiras do Brasil no primeiro tempo, com três gols cada. Gabi fez oito defesas no total, e a seleção foi para o intervalo vencendo as espanholas por 15 a 10.

Assim que o segundo tempo começou, a arbitragem já parou a partida, por causa de um problema no cronômetro. Era um sinal de que o Brasil precisaria gerir tempo para aproveitar a vantagem na etapa inicial. E as comandadas do técnico Cristiano Rocha souberam fazer isso.

Larissa e Bruna de Paula balançaram as redes nos primeiros ataques brasileiros no segundo tempo. O alto aproveitamento ofensivo da seleção, inclusive, chamava atenção: acima de 70%. E Gabi continuava brilhando sob as traves. Assim, o Brasil vencia por 21 a 12 com 20 minutos restantes no cronômetro.

Com ótima atuação ofensiva e defensiva, a Seleção Brasileira administrou a vantagem tranquilamente. Na tentativa de conter o ímpeto adversário, a Espanha mexeu no time e buscou um revezamento entre goleiras, mas não adiantou. Era dia de ver a camisa amarela brilhando na capital francesa.

