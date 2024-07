Olimpíada Paris 2024: brasileira do tiro com arco alcança melhor marca da carreira

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Ana Luiza Caetano terminou a fase de classificação em 19º lugar, com 660 pontos Foto: Divulgação/Time Brasil Ana Luiza Caetano terminou a fase de classificação em 19º lugar, com 660 pontos. (Foto: Divulgação/Time Brasil) Foto: Divulgação/Time Brasil

A brasileira Ana Luiza Caetano, atleta do Time Brasil no tiro com arco, alcançou nessa quinta-feira (25) a melhor marca de sua carreira. Ela terminou a fase de ranqueamento na 19ª posição, com 660 pontos, e vai enfrentar a eslovena Zana Pintaric. Esta fase define os confrontos do mata-mata no feminino e soma pontos para a classificação das duplas mistas.

Também nesta quinta, a coreana Lim Sihyeon bateu o recorde mundial durante o classificatório. Dos 720 pontos possíveis, ela garantiu 694, superando a marca que antes pertencia à sua compatriota Kang Chaeyoung, que havia anotado 692 pontos na fase de classificação do Mundial de Tiro com Arco de 2019.

As primeiras fases eliminatórias do tiro com arco da Olimpíada de Paris começam no dia 30 de julho e vão até 1º de agosto.

