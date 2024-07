Olimpíada Brasil no basquete masculino em Paris 2024: tabela, programação e onde assistir

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Seleção Brasileira estreia neste sábado (27) contra a França Foto: Divulgação/Fiba Seleção Brasileira estreia neste sábado (27) contra a França (Foto: Divulgação/Fiba) Foto: Divulgação/Fiba

O basquete masculino é uma das maiores surpresas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Apesar de ter tradição em Olimpíadas, a modalidade não vinha de bons resultados e pegou um grupo difícil no Pré-Olímpico, disputado em junho. No entanto, a equipe brasileira surpreendeu e derrotou a Letônia na final da competição.

Em Paris, os brasileiros vão encarar mais uma chave difícil. O Brasil está no Grupo B e vai enfrentar Alemanha, França e Japão. A seleção estreia nesta sábado (27), contra a França na primeira rodada às 12h15min (horário de Brasília).

O Grupo A conta com Austrália, Canadá, Grécia e Espanha. Enquanto o Grupo C tem Estados Unidos, Porto Rico, Sérvia e Sudão do Sul.

Formato

Ao todo, 12 seleções vão disputar o basquete masculino em Paris. Elas foram divididas em três grupos com quatro equipes em cada. Os dois primeiros colocados de cada chave e os dois melhores terceiros se classificam para as quartas de final.

Onde assistir

A Olimpíada de Paris será transmitida na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Prime Vídeo, para assinantes).

Agenda do basquete brasileiro em Paris 2024*

27/07 – sábado

12h15min: França x Brasil

30/07 – terça-feira

16h: Brasil x Alemanha

02/08 – sexta-feira

6h: Japão x Brasil

Fase eliminatória do basquete em Paris 2024*

Quartas de final

06/08 – terça-feira – a partir das 6h

Semifinais

08/08 – quinta-feira – às 12h30min e às 16h

Disputa do bronze

10/08 – sábado – às 6h

Final

10/08 – sábado – às 16h30min

*Horários de Brasília

