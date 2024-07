Olimpíada Brasil no vôlei de praia em Paris 2024: tabela, programação e onde assistir

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

André e George serão os primeiros brasileiros a estrear na modalidade; eles enfrentam a dupla marroquinha Abicha e Elgraoui Foto: Divulgação/CBV André e George serão os primeiros brasileiros a estrear na modalidade; eles enfrentam a dupla marroquinha Abicha e Elgraoui (Foto: Divulgação/CBV) Foto: Divulgação/CBV

O Brasil quer voltar a subir ao pódio do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de 2024. Depois de passar em branco em Tóquio 2020, o Brasil chega com favoritos ao ouro em Paris. A modalidade começa a ser disputada neste sábado (27) e tem um dos mais belos palcos da Olimpíada. A arena Estádio Torre Eiffel fica no Campo de Marte, bem em frente ao principal cartão postal da França.

Quadro duplas representam o Brasil no vôlei de praia. No feminino, o país conta com Ana Patrícia e Duda, líderes do ranking mundial, além de Carol Solberg e Bárbara, que ocupam o quinto lugar. No masculino tem André e George, que estão em segundo lugar no ranking mundial, e Arthur e Evandro, na sexta colocação.

André e George serão os primeiros brasileiros a estrear na modalidade. Eles enfrentam a dupla marroquinha formada por Abicha e Elgraoui.

Formato

O formato de disputa do vôlei de praia em Paris segue o mesmo de Tóquio. Serão 24 duplas por gênero. Elas se dividem em grupos de quatro, com os dois primeiros colocados avançando para a fase eliminatória. Os dois melhores terceiros também avançam. Já os outros terceiros vão para a repescagem.

As duplas femininas do Brasil foram cabeças de chave no sorteio dos grupos. Duda e Ana Patrícia ficaram no Grupo A, junto de Gottardi/Menegatti (Itália), Liliana/Paula (Espanha) e Marwa/Elghobashy (Egito). Já Carol e Bárbara estão no Grupo E, com Stam/Schoon (Holanda), Paulikiene/Raupelyte (Lituânia) e Akiko/Ishii (Japão).

No masculino, somente André e George foram cabeças de chave. Eles estão no Grupo D, com Partain/Benesh (Estados Unidos), Alayo/Díaz (Cuba) e Abicha/Elgraoui (Marrocos). O principal confronto será contra os americanos, que estão em quinto lugar no ranking mundial. Já Evandro e Arthur fazem parte do Grupo E, e vão enfrentar os cabeças de chave Perusic/Schweiner (Rep. Tcheca), campeões mundiais em 2023, além de Hörl/Horst (Áustria) e Schachter/Dearing (Canadá).

Onde assistir

A Olimpíada de Paris será transmitida na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Prime Vídeo, para assinantes).

Agenda do vôlei de praia em Paris 2024*

27/07 – sábado

14h: George/Andre (Brasil) x Abicha/Elgraoui (Marrocos)

14h: George/Andre (Brasil) x Abicha/Elgraoui (Marrocos) 28/07 – domingo

6h: Carol/Barbara (Brasil) x Akiko/Ishii (Japão)

11h: Ana Patricia/Duda (Brasil) x Marwa/D. Elghobashy (Egito)

15h: Evandro/Arthur (Brasil) x Horl/Horst (Áustria)

6h: Carol/Barbara (Brasil) x Akiko/Ishii (Japão) 11h: Ana Patricia/Duda (Brasil) x Marwa/D. Elghobashy (Egito) 15h: Evandro/Arthur (Brasil) x Horl/Horst (Áustria) 30/07 – terça-feira

7h: George/Andre (Brasil) x Diaz/Alayo (Cuba)

11h: Carol/Barbara (Brasil) x Paulikiene/Raupelyte (Lituânia)

16h: Ana Patricia/Duda (Brasil) x Liliana/Paula (Espanha)

7h: George/Andre (Brasil) x Diaz/Alayo (Cuba) 11h: Carol/Barbara (Brasil) x Paulikiene/Raupelyte (Lituânia) 16h: Ana Patricia/Duda (Brasil) x Liliana/Paula (Espanha) 31/07 – quarta-feira

15h: Evandro/Arthur (Brasil) x Schachter/Dearing (Canadá)

15h: Evandro/Arthur (Brasil) x Schachter/Dearing (Canadá) 01/08 – quinta-feira

10h: George/Andre (Brasil) x Partain/Benesh (Estados Unidos)

15h: Ana Patricia/Duda (Brasil) x Gottardi/Menegatti (Itália)

10h: George/Andre (Brasil) x Partain/Benesh (Estados Unidos) 15h: Ana Patricia/Duda (Brasil) x Gottardi/Menegatti (Itália) 02/08 – sexta-feira

12h: Carol/Barbara (Brasil) x Stam/Schoon (Holanda)

16h: Perusic/Schweiner (Rep. Tcheca) x Evandro/Arthur (Brasil)

Fase eliminatória do vôlei de praia em Paris 2024*

Oitavas de final

04/08 – domingo – a partir das 4h

05/08 – domingo – a partir das 4h

04/08 – domingo – a partir das 4h 05/08 – domingo – a partir das 4h Quartas de final

06/08 – segunda-feira – a partir das 12h

07/08 – terça-feira – a partir das 12h

06/08 – segunda-feira – a partir das 12h 07/08 – terça-feira – a partir das 12h Semifinais

08/08 – quarta-feira – a partir das 12h

08/08 – quarta-feira – a partir das 12h Disputa do bronze

09/09 – quinta-feira – feminino – às 16h

10/09 – sexta-feira – masculino – às 16h

09/09 – quinta-feira – feminino – às 16h 10/09 – sexta-feira – masculino – às 16h Final

09/09 – quinta-feira – feminino – às 17h30

10/09 – sexta-feira – masculino – às 17h30

*Horários de Brasília

