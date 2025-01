Inter Futebol feminino do Inter se reapresenta no Beira-Rio para dar início a temporada 2025

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

“Estamos muito entusiasmados e convictos que podemos fazer uma grande temporada" diz o vice-presidente Foto: Ricardo Duarte/Inter “Estamos muito entusiasmados e convictos que podemos fazer uma grande temporada" diz o vice-presidente. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nessa sexta-feira (10), foi dada a largada na temporada para as Gurias Coloradas. No estádio Beira-Rio, uma entrevista coletiva foi realizada para explicar os objetivos do clube no ano. O elenco Colorado soma 24 jogadoras para disputar o Campeonato Brasileiro e o Gauchão.

“Estamos muito entusiasmados e convictos que podemos fazer uma grande temporada. Estão chegando muitas atletas e desejamos que sejam muito felizes aqui, no Sport Club Internacional, o Clube do Povo”, disse o vice-presidente Ivandro Morbach.

Na sequência, o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol falou a respeito da importância do futebol feminino e sobre buscar a aproximação entre os departamentos.

“Hoje, somos uma referência no futebol feminino e queremos ter essa integração para criarmos uma relação ainda mais forte. Queremos que o que é feito no Departamento de Futebol se espelhe nas Gurias para gerar um reflexo competitivo e financeiro para o Clube{…} Sabemos a dificuldade de lotarmos os estádios, mas precisamos mobilizar nossos torcedores para criarmos essa sinergia.”

A gerente de futebol feminino Luiza Parreiras, falou sobre o profissionalismo na montagem de elenco para a temporada.

“É de muito trabalho, profissionalismo, dedicação e empenho que efetivamente estaremos onde o Inter deve estar. Que seja um ano de grandes resultados {…}. Precisamos saber lidar com o lado bom e positivo, colhendo os frutos do nosso trabalho. Hoje, represento toda a equipe, é o nosso pensamento. Que possamos retribuir isso à nossa torcida.”

Futebol feminino do Inter se reapresenta no Beira-Rio para dar início a temporada 2025

2025-01-11