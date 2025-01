Grêmio Grêmio realiza mais uma sessão de treinos visando a temporada

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Na segunda-feira (12), o Tricolor realiza um jogo-treino contra o São José Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio Na segunda-feira (12), o Tricolor realiza um jogo-treino contra o São José. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

Ainda no início da preparação para a temporada, o elenco do Grêmio esteve presente neste sábado (11), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para mais uma manhã de treinamentos.

Antes de iniciar as movimentações, o recém-contratado Gustavo Quinteros reuniu os jogadores no centro do Gramado para uma conversa.

Na sequência, a equipe de preparação física deu início aos trabalhos, com um circuito de exercícios onde foi trabalhado coordenação, mobilidade e impulsão.

Após a parte física, o treinador dividiu o grupo em ataque e defesa e cada setor trabalhou separadamente. Os meias e o atacantes participaram de uma dinâmica de aproximação, troca de passes, cruzamento e finalização. Já os volantes, laterais e zagueiros realizaram um intenso trabalho de saída de bola ao ataque e posicionamento de proteção às linhas.

Para finalizar, o novo técnico realizou uma espécie de coletivo com todo o grupo, focando em posicionamento e parando para orientar os jogadores.

O Grêmio volta a treinar neste domingo (12) apenas na parte da manhã no CT Luiz Carvalho. Na segunda-feira (13), o Tricolor fará um jogo-treino contra o São José, na parte da tarde.

