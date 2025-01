Esporte Diretor revela desejo de levar Vini Jr. para a Liga Saudita: “Nossos clubes têm tudo para atraí-lo”

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Em agosto do último ano, uma possível proposta bilionária pelo jogador gerou debates no mundo do futebol Foto: Reprodução/Real Madrid Em agosto do último ano, uma possível proposta bilionária pelo jogador gerou debates no mundo do futebol. (Foto: Reprodução/Real Madrid) Foto: Reprodução/Real Madrid

Durante entrevista ao jornal “Diario AS”, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, falou sobre sua esperança em ver Vini Jr. atuando no Campeonato Saudita. Em agosto do ano passado, o mundo do futebol ficou tumultuado após boatos de uma possível proposta bilionária para tirar o brasileiro do Real Madrid com o maior contrato da história. O executivo conta que há o interesse e espera que uma transferência ocorra no futuro.

“Temos clubes diferentes em níveis diferentes, com diferentes maturidades. Isso acontece em todas as ligas do mundo. Existem equipes que conseguem atrair esse tipo de jogador e outras que ainda precisam se desenvolver muito mais. E se eu avaliar pelo que temos hoje, nossos clubes têm tudo que é preciso para atrair, desenvolver e nutrir talentos como esse. Então vamos esperar e ver o que acontece com isso” disse.

A ideia surgiu após interesse do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). No entanto, não houve proposta oficial para o jogador e nem para o seu atual clube, Real Madrid. O desejo da organização era de que o atacante assinasse um contrato de cinco anos com o Al-Ahli, atual clube do também brasileiro Roberto Firmino.

Omar Mugharbel conta que a contratação de Vinicius seria de grande importância para a Liga, por razões que não se limitam as quatro linhas. O CEO acredita que a ida do jogador geraria interesse comercial e de visibilidade, como ocorreu com Benzema e Cristiano Ronaldo.

“Algo semelhante às outras estrelas que temos. Há a vertente desportiva, para melhorar a qualidade dos equipamentos, estruturas e dinâmicas. E também visibilidade comercial. Os principais jogadores têm visibilidade global e alto valor comercial. Obviamente faz a liga crescer. É muito importante em termos desportivos, mas também em termos de visibilidade e comercialmente” explicou ele.

