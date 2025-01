Inter Inter renova contrato com Mercado e Lucca, ambos se recuperando de lesão

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ambos os jogadores devem voltar aos gramados apenas no segundo semestre de 2025 Foto: Divulgação/Inter Ambos os jogadores devem voltar aos gramados apenas no segundo semestre de 2025. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite dessa sexta-feira (10), o Inter anunciou a renovação de contrato de Gabriel Marcado e Lucca Drummond. Os vínculos dos jogadores, que estão se recuperando de lesão, iriam até o final de 2024 e agora passam a ser até o fim de 2025.

O zagueiro Gabriel Marcado rompeu os ligamentos do joelho em outubro do ano passado e precisou passar por cirurgia. O clube já havia intenções de renovar com o jogador que só deve retornar a campo no segundo semestre da temporada.

Já o centroavante Lucca Drummond, rompeu os ligamentos do joelho direito e, em dezembro, também precisou passar por cirurgia. O período de recuperação de ambos os atletas são parecidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-renova-contrato-com-mercado-e-lucca-ambos-se-recuperando-de-lesao/

Inter renova contrato com Mercado e Lucca, ambos se recuperando de lesão

2025-01-11