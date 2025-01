Grêmio Grêmio tem o retorno de Villasanti para iniciar a pré-temporada

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Jogador não se apresentou junto com o restante do elenco por conta de conjuntivite Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogador não se apresentou junto com o restante do elenco por conta de conjuntivite. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após dois dias de treinos, Villasanti se apresentou ao Grêmio para iniciar a pré-temporada. Afastado por conjuntivite, o volante retornou para o clube e se juntou aos trabalhos do técnico Gustavo Quinteros com o restante do elenco.

Em novas imagens divulgadas pelo clube, o paraguaio realizou, junto com os outros atletas, uma atividade física no gramado e depois um treino técnico com bola.

Villasanti tem sido um dos principais jogadores do Grêmio nas últimas temporadas e, no início deste ano, recebeu sondagens do Palmeiras, que diz que irá intensificar as conversas caso não feche com Andreas Pereira, do Fulham. Quinteros, novo treinador do Tricolor, conta que tem conversado com o atleta para convencê-lo a permanecer no clube. O volante não demonstrou interesse em deixar Porto Alegre.

