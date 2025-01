Brasil Brasileiros acessam mais sites de apostas do que de pornografia, mostra estudo

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

As classes socioeconômicas mais baixas lideram o acesso aos sites de apostas. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil As classes socioeconômicas mais baixas lideram o acesso aos sites de apostas. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Sites de casas de apostas no País tiveram mais acessos do que sites de conteúdos adultos em outubro de 2024, de acordo com novo levantamento realizado por um site que monitora as casas de apostas no Brasil. De acordo o estudo, o tráfego combinado dos dois principais sites de conteúdo em vídeo adulto no país é 28% menor se comparado ao número de acessos em sites de casas de apostas.

Ainda de acordo com o levantamento do Aposta Legal Brasil, site criado em 2019 para informar sobre esse tipo de jogo no País, entre janeiro e novembro do ano passado, sites de apostas monitorados superaram a marca de 6,6 bilhões de visitas no Brasil, das quais 99% — 6.61 bilhões de acessos — foram registradas em sites de casas de apostas legalizadas. Todavia, essas plataformas não legalizadas contabilizaram 74,1 milhões de visitas.

“Os 15 sites de apostas mais acessados no Brasil concentram 80% do total de visitas ao longo do ano, acumulando 5,33 bilhões de acessos. Todas essas marcas operam em conformidade com as regulamentações estabelecidas pelo Ministério da Fazenda”, diz o estudo.

O levantamento também traz insights sobre o comportamento dos apostadores brasileiros. De acordo com o balanço, seis em cada 10 apostadores realizam apostas pelo menos uma vez por semana enquanto 8 em cada 10 apostam mensalmente. O gasto mensal está em menos de R$50. O dispositivo favorito de quem aposta é o celular. Cerca de 93% dos acessos foram realizados via celulares. O tempo médio de permanência nos sites foi de 4 minutos e 34 segundos.

As classes socioeconômicas mais baixas lideram o acesso aos sites de apostas. 52% dos acessos correspondem à classe DE, seguida pela classe C (34%) e AB (14%). A maioria dos apostadores está na faixa dos 30 anos. A faixa etária de 30 a 39 anos liderou os acessos com 26%, seguida pela faixa de 40 a 49 anos, que registrou 19%.

O Sudeste é a região que mais aposta no Brasil. A região Sudeste representou 43% dos acessos aos sites de apostas, seguida pelo Nordeste, com 26%. Maioria se considera responsável na hora de apostar. 72% dos apostadores se consideram muito responsáveis. 10% se consideram nada responsáveis e 18% se acham responsáveis.

Ainda conforme o panorama, o futebol lidera o ranking de esportes para apostas, escolhido por 7 em cada 10 apostadores. A modalidade é seguida pelas apostas em e-sports e basquete. O estudo ouviu, entre 5 a 25 de abril de 2024, 2010 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Novas regras

O dia 1º de janeiro marcou o início do mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil. As empresas devem cumprir uma série de requisitos para operar, entre elas a manter sites com o domínio “.bet.br”. Segundo o governo, o mercado de apostas regulado vai permitir a correção de “problemas estruturais” e reduzir riscos associados à prática de apostas, como o superendividamento.

Entre as principais medidas que entram em vigor no ano novo estão:

– a proibição de crédito para apostas e de bônus de entrada;

– a exigência de identificação dos apostadores por CPF;

– o reconhecimento facial;

– o controle dos fluxos financeiros.

As empresas também precisarão estar de acordo com as legislações brasileiras e cumprir normas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, segurança financeira e práticas de jogo responsável. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que regulamenta o mercado de apostas esportivas online no Brasil em 31 de dezembro de 2023.

Para uma empresa de apostas online atuar no País, terá de pagar R$ 30 milhões para obter a licença de operação. Somente poderão explorar as apostas esportivas as empresas constituídas segundo a legislação brasileira, com sede e administração no território nacional. Pela lei sancionada, menores de 18 anos não poderão fazer apostas.

