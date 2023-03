Acontece Futebol feminino: iniciativa busca prevenir lesões nas atletas profissionais do Juventude

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Clube contratou uma empresa de eletroestimulação para potencializar o desempenho das jogadoras. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com o objetivo de valorizar e investir cada vez mais no futebol feminino, diversos clubes vêm adotando medidas para equiparar os times masculino e feminino. Um exemplo trata-se do Esporte Clube Juventude, da cidade de Caxias do Sul, que contratou uma empresa de eletroestimulação para potencializar o desempenho e prevenir lesões nas atletas profissionais.

Nesta segunda-feira (13), foi montada uma academia exclusiva para as jogadoras com equipamentos de eletroestimulação utilizados pelo Body Lounge by Claudia Fachin. Diversos jogadores já realizam esse tipo de treino. No Rio Grande do Sul, Claudia atende atletas como Bruno Cortês, Bruno Sabino, Paulo Miranda, Matheus Henrique, Índio, Jean Pyerre, Luiz Felipe Jacsson, Alisson, Romário Leiria, Marcelo Labarthe e Bruno Baio, entre outros.

Há mais de seis anos atuando no mercado de eletroestimulação muscular, a empresa foi a pioneira no Brasil a trazer o equipamento da Alemanha. “São 20 minutos com 300 contrações musculares por segundo, que equivale a uma hora e meia de treino em academia convencional. Tenho muito orgulho deste projeto e de proporcionar esses resultados às jogadoras”, ressalta Claudia Fachin.

A academia também vai disponibilizar a Aquabike, que combina exercício físico com terapia de resistência à água e os benefícios da hidromassagem em um equipamento que não provoca danos nas articulações.

Os objetivos dos treinos com eletroestimulação muscular são a preparação específica para a realidade de jogo, trabalho físico/técnico, aumento do condicionamento físico, mais potência e explosão muscular, maior recrutamento de fibras musculares ativadas no treinamento, prevenção de lesões musculares e articulares, reforço dos principais grupos musculares para o atleta e construção das fibras musculares tipo 2b de contração rápida.

