Acontece “Donas da Lancha”: painel promove reflexões sobre dinheiro, casamento e o lugar da mulher na sociedade

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mais de 100 mulheres participaram do evento promovido pelo Nau Live Spaces. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Eu nunca quis ser a mulher ou a filha do dono da lancha. Eu queria ser a dona da lancha.” A declaração de Camila Borelli, CEO do Nau Live Spaces, abriu o segundo talk show do Bombordo Mulheres às Avessas – programação especial do hub durante o mês da mulher -, que reuniu mais de 100 participantes.

Como falar de dinheiro ainda é um tabu no universo feminino, esse foi o foco da conversa, conduzida pela investidora e embaixadora da XP Investimentos Daiane Gubert, a economista Patrícia Palermo, a educadora financeira Dina Prates e a promotora de justiça do Rio Grande do Sul Ivana Battaglin.

O painel foi nomeado “Donas da Lancha” com o intuito de inspirar mais mulheres a conquistarem seus espaços. “Ser a dona da lancha é ser a dona da própria vida. É ter liberdade, realizar sonhos e proporcionar qualidade de vida para quem amamos”, destacou Camila.

A conversa descontraída girou em torno de assuntos como maternidade, carreira, casamento e, como proposto, vida financeira. Todas as speakers compartilharam experiências pessoais e profissionais, ressaltando sempre a mudança de paradigma que vem acontecendo na sociedade, incluindo cada vez mais mulheres em áreas majoritariamente masculinas.

Ao falar sobre finanças, a promotora Ivana Battaglin salientou a importância de promover esse tipo de reflexão entre as mulheres, pois a violência patrimonial está entre as cinco violências englobadas pela Lei Maria da Penha. “Quando a mulher não sabe nada sobre dinheiro e, por influência do marido, passa a cuidar apenas da casa e dos filhos, ela fica refém desse companheiro. Incentivar e empoderar mulheres para que busquem por educação financeira e pensem também em suas carreiras, é salvá-las de seus agressores. Muitas vezes, mesmo após a denúncia, algumas voltam, pois dependem financeiramente do homem. Precisamos quebrar o ciclo e ajudar cada vez mais mulheres a serem donas de suas próprias vidas”, afirmou.

Segundo Mônica Riffel, idealizadora do projeto Mulheres às Avessas, a escolha do tema se deu, justamente, para promover o debate sobre a sociedade na qual estamos inseridos. “Vivemos em um mundo patriarcal onde a mulher nunca é boa o suficiente. Nossa capacidade é questionada diariamente, principalmente quando o assunto é gerir e fazer dinheiro. Escolhemos a dedo as speakers, todas incríveis e com experiência nesse mercado que também é nosso”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/painel-promove-reflexoes-dinheiro-mulher-sociedade/

“Donas da Lancha”: painel promove reflexões sobre dinheiro, casamento e o lugar da mulher na sociedade