Esporte Futebol internacional: Campeonato Mundial de Clubes de 2025 será realizado nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Real Madrid é o atual campeão mundial; torneio muda em 2025. (Foto: Twitter/Real Madrid)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Habitualmente disputado em países da Ásia e ultimamente no continente africano, a Copa do Mundo de Clubes terá nova sede na edição de 2025, a primeira no novo formato, com 32 equipes: os Estados Unidos. A Fifa anunciou a escolha do país, que ocorreu de maneira unânime no Conselho da entidade. A disputa já tem, entre os times garantidos, Palmeiras e Flamengo.

Agora com nova denominação, a competição conhecida como Mundial de Clubes será uma prévia da Copa do Mundo de seleções de 2026, que os Estados Unidos organizarão em conjunto com México e Canadá. De acordo com a Fifa, o processo de escolha levou em consideração os requisitos de infraestrutura e serviços, além de objetivos estratégicos mais amplos para o torneio.

Os EUA foram apontados como “líderes comprovados na realização de eventos globais”, o que permite à Fifa “maximizar as sinergias com a entrega da Copa do Mundo de 2026, em benefício de ambos os torneios e do desenvolvimento do futebol na região norteamericana’’.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, admitiu que a Copa do Mundo de Clubes será uma espécie de evento-teste para o Mundial de 2026. Mas também entende que faz parte do projeto de globalização do futebol. “Com alguns dos principais clubes do mundo já qualificados, torcedores de todos os continentes levarão sua paixão e energia para os Estados Unidos daqui a dois anos para este marco significativo em nossa missão de tornar o futebol verdadeiramente global.”

Classificados

O torneio de 2025 já conta com 12 equipes classificadas. Além de Palmeiras e Flamengo, garantidos por causa dos títulos da Libertadores de 2021 e 2022, respectivamente, também já conseguiram vagas Chelsea, Real Madrid e Manchester City, campeões das últimas três edições da Liga dos Campeões; Al-Ahly, do Egito; Al-Hilal, da Arábia Saudita; os japoneses Urawa Reds e Urawa Reds; Monterrey e León, do México; e Seattle Sounders, representante dos Estados Unidos.

Na nova competição, ficou definido que a Europa terá o maior número de vagas, com 12 disponíveis. Já a América do Sul terá seis representantes, diante de quatro da Ásia, África e Concacaf. A Oceania terá um time na Copa do Mundo e um representante do país-sede fecha a lista de 32 equipes.

Caso um time conquiste duas ou mais edições de um campeonato classificatório, a vaga deve ser redistribuída de acordo com o ranking da entidade continental. Há também uma previsão de limite de dois clubes por país. A exceção é se eles forem campeões continentais. Ou seja, como o Brasil já tem dois classificados, nenhum outro time do País poderá participar do Mundial por meio do ranking, apenas se ganhar a Libertadores deste ano ou de 2024.

A Fifa utilizará o regulamento das Copas até 2022, em que havia oito grupos com quatro times cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final.

Outras competições

O Conselho da Fifa também nomeou os países-sede de outros eventos da entidade. A Indonésia será a casa da Copa do Mundo sub-17 deste ano.

Já para 2024, a Colômbia foi a escolhida para hospedar a Copa do Mundo Feminina Sub-20 e a República Dominicana sediará a Copa do Mundo Feminina Sub-17. A Copa do Mundo de Futsal será realizada no Usbequistão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/futebol-internacional-campeonato-mundial-de-clubes-de-2025-vai-ser-realizado-nos-estados-unidos/

Futebol internacional: Campeonato Mundial de Clubes de 2025 será realizado nos Estados Unidos

2023-06-24