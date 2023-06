Esporte Grêmio recebe o Coritiba neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Treino fechado na manhã deste sábado encerrou preparativos. (Foto: Carlos Uebel)

O Grêmio recebe neste domingo, às 16h, o Coritiba pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho chega para este confronto vivendo um belo momento. A equipe de Renato Portaluppi tem apenas uma derrota nos últimos oito jogos e ocupa a 4ª colocação na tabela. Pelo outro lado, o Coxa está em uma crise sem fim, a equipe paranaense não vence há 17 jogos e está afundada na lanterna da competição.

A equipe contará com os retornos dos zagueiros Kannemann e Bruno Uvini. O atacante Ferreira pode ser a novidade entre os concentrados após participar regularmente das últimas sessões de treino. Ausente contra o América-MG por ter atuado pela seleção do Uruguai, Carballo recupera a posição no meio-campo no lugar do jovem Mila. No gol, Gabriel Grando deve ganhar a vaga de Brenno.

O Grêmio, que não perde em casa há 22 partidas, pode assumir vice-liderança do Brasileirão. Para isso, precisa vencer o Coxa por qualquer placar e torcer por empate ou derrota do Palmeiras, que pega o líder Botafogo.

Grêmio e Coritiba se enfrentam às 16h deste domingo, na Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 4º colocado com 20 pontos. Já o Coxa é o lanterna com quatro pontos e vem de uma derrota para o Internacional por 1 a 0.

