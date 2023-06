Esporte Fora de casa, Inter e América-MG se enfrentam neste domingo pela 12ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Colorado treinou em BH para o duelo com América-MG. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sequência colorada fora de casa ganha mais um capítulo neste domingo (25), às 18h30, contra o América-MG. O duelo acontece na Arena Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação gaúcha chegou a Belo Horizonte na noite de sexta e fez um treinamento neste sábado (24) na Toca da Raposa, casa do Cruzeiro. Uma vitória aproximaria o Inter do G-4 no certame.

Depois de vencer o Coritiba no Paraná na quinta-feira (22), o Inter chegou em solo mineiro e fez o último trabalho para o jogo deste domingo. O treinador Mano Menezes comandou o treino fechado, realizando atividades técnicas e táticas no gramado. Para o embate com o América, o comandante colorado não poderá contar com o zagueiro Gabriel Mercado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Rodrigo Moledo retorna após cumprir suspensão.

Depois de cinco vitórias e dois empates, a equipe gaúcha entra em campo na décima posição, com 17 pontos somados na tabela classificatória. Uma vitória sobre o América-MG deixaria o Colorado bem próximo do G-4 do Brasileirão. No entanto, é possível que o técnico preserve alguns jogadores em razão do duelo decisivo contra o Medellín, na quarta-feira (28), pela Copa Libertadores.

Já o mandante da rodada não faz boa campanha. O time de Belo Horizonte venceu duas, empatou uma e perdeu três nas últimas disputas. O rival mineiro é o 18º colocado na tabela, com oito pontos, e luta para sair da zona de rebaixamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/fora-de-casa-inter-e-america-mg-se-enfrentam-neste-domingo-pela-12a-rodada-do-brasileirao/

Fora de casa, Inter e América-MG se enfrentam neste domingo pela 12ª rodada do Brasileirão

2023-06-24