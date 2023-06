Inter Fora de casa, Inter joga contra o América Mineiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

A partida é válida pela 12 ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Portal O Sul A partida é válida pela 12 ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

Fora de casa, o Inter enfrenta o América-MG, neste domingo (25), às 18h30min, na Arena Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter está com foco dividido entre o Brasileirão e a Copa Libertadores. Na quarta-feira (28), os gaúchos jogam a vida contra o Independiente Medellín no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O técnico do Inter, Mano Menezes, não descarta escalar um time misto contra o Coelho. De olho no G-6, o clube gaúcho não perde há quatro jogos na competição nacional.

Na zona de rebaixamento, o clube mineiro tenta voltar a vencer no Brasileirão. O Coelho vem de derrota para o Grêmio, por 3 a 1. Em 11 rodadas, o time de Vagner Mancini teve sete derrotas, dois empates e duas vitórias.

Provável escalação do Inter

John; Igor Gomes, Moledo, Nico Hernández e Renê; Rômulo, Campanharo, Johnny e Alan Patrick (Jean Dias); Pedro Henrique (Lucca) e Luiz Adriano (Alemão)

Provável escalação do América-MG

Matheus Cavichioli (Pasinato); Marcinho, Iago Maidana, Wanderson e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Breno e Benítez; Everaldo e Aloísio

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP)

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Quarto árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

