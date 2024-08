Esporte Futebol: jogadores erram pênaltis de propósito em protesto contra gol anulado na Venezuela

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

O atacante Everardo Rose marcou após cobrança de falta, mas foi assinalado impedimento. Foto: Reprodução

Os jogadores do Caracas decidiram protestar contra um gol anulado de uma forma inusitada. Após um empate em 1 a 1 contra o Deportitvo Táchira, na quarta-feira (21), os atletas chutaram todas as cobranças de pênaltis propositalmente para fora. O goleiro Frankarlos Benítez também participou da manifestação e não tentou fazer nenhuma defesa.

O lance que foi motivo do protesto aconteceu no final da partida, aos 53 minutos do segundo tempo, quando o Caracas teve a chance de fazer 2 a 1. O atacante Everardo Rose marcou após cobrança de falta, mas foi assinalado impedimento. Ele comemorou tirando a camisa e levou o segundo amarelo, mesmo com o lance invalidado, e acabou expulso. O lateral Renne Rivas também recebeu vermelho, por reclamação.

As penalidades eram válidas pela Copa del Rey de Marcas, torneio paralelo ao Campeonato Venezuelano. A Liga FutVe criou a disputa por pênaltis ao final de todas as partidas da primeira fase do Campeonato Venezuelano, mesmo que o placar não tenha terminado empatado.

Para a competição de pontos corridos, valeu o empate, com o Táchira na liderança, com 11 pontos, e o Caracas em nono, com 5. O acordo comercial que gera a disputa de pênaltis não tem efeito prático para a pontuação das equipes. O único efeito prático é que, ao término da principal competição na Venezuela, o clube com maior número de vitórias nessas disputas receberá uma premiação em dinheiro.

A Liga FutVe ainda não se pronunciou sobre o caso e possíveis punições ao Caracas e seus atletas.

Na Venezuela, o futebol não está entre os mais vistos pelas pessoas. O esporte mais praticado na Venezuela é o beisebol, que tem uma longa tradição e está profundamente enraizado na cultura do país. A popularidade do beisebol pode ser explicada por vários fatores. Primeiro, a história e a tradição do esporte na Venezuela remontam ao final do século XIX, quando o beisebol foi introduzido e rapidamente ganhou popularidade, tornando-se parte do patrimônio cultural venezuelano.

Além disso, o sucesso internacional de jogadores venezuelanos, especialmente na Major League Baseball (MLB) nos Estados Unidos, contribuiu para a popularidade do esporte. Figuras como Miguel Cabrera servem de inspiração para gerações de jovens venezuelanos. A infraestrutura e o investimento no beisebol no país, com muitas academias, ligas juvenis e programas de desenvolvimento, facilitam o acesso ao esporte para crianças e jovens. Por fim, o beisebol é visto como um símbolo de orgulho nacional, e as vitórias internacionais reforçam esse sentimento de identidade. Embora outros esportes, como o futebol, também tenham popularidade na Venezuela, o beisebol continua sendo o esporte mais praticado e apreciado no país.

Futebol: jogadores erram pênaltis de propósito em protesto contra gol anulado na Venezuela

2024-08-22