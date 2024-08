Esporte Botafogo segura empate com o Palmeiras e avança às quartas de final da Libertadores

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Quando jogo parecia se encaminhar para uma classificação tranquila para o Botafogo, o Palmeiras mostrou poder de reação. Foto: Vítor Silva/Botafogo Quando jogo parecia se encaminhar para uma classificação tranquila para o Botafogo, o Palmeiras mostrou poder de reação. (Foto: Vítor Silva/Botafogo) Foto: Vítor Silva/Botafogo

A noite foi de muitos sentimentos para a torcida botafoguense. Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Nilton Santos, o Botafogo foi para o Allianz Parque com a missão de segurar a pressão palmeirense e voltar para o Rio de Janeiro com a classificação na mala. O Alvinegro marcou duas vezes, cedeu o empate em 2 a 2 e chegou a levar a virada – em um gol anulado pelo VAR – mas avançou às quartas de final da Libertadores.

Agora, o Alvinegro aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional-URU, que jogam nesta quinta-feira (22), para saber qual será o adversário nas quartas de final. Seja qualquer um dos dois times, o Botafogo fará o jogo de ida no Nilton Santos e decidirá a classificação mais uma vez fora de casa.

Como era de se esperar, o Palmeiras apostou nas suas duas melhores armas para tentar reverter o resultado – a bola aérea e a habilidade de Estêvão. As melhores chances palmeirenses vieram justamente das duas formas. Flaco López foi acionado pelo alto em diversas oportunidades, desperdiçando uma chance clara. Enquanto o jovem foi explorado em praticamente todas as ações ofensivas.

O Botafogo soube segurar o empate ao final do primeiro tempo – apesar da lesão de Luiz Henrique. Na etapa final, o Alvinegro precisou de oito minutos para mostrar o motivo de ser um dos times mais letais do futebol brasileiro. Igor Jesus abriu o placar aos 11 e Savarino ampliou oito minutos depois.

E quando jogo parecia se encaminhar para uma classificação tranquila para o Botafogo, o Palmeiras mostrou poder de reação e voltou ao jogo com dois gols relâmpagos. Flaco López, no jogo aéreo, descontou aos 41 e Rony empatou aos 45. A tensão tomou conta do ar e Gustavo Gómez chegou a virar para o time palmeirense nos acréscimos, mas o gol foi anulado por toque de mão após checagem no VAR.

No fim, melhor para o Botafogo, que avançou para as quartas de final graças ao resultado positivo do jogo de ida.

