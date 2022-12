Política Futura primeira-dama, Janja afirma que o Rolls-Royce presidencial teria sido danificado na posse de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Rolls-Royce Silver Wraith foi fabricado em 1952, na Inglaterra Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O Rolls-Royce Silver Wraith foi fabricado em 1952, na Inglaterra. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Coordenadora da festa da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a futura primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, afirmou que o Rolls-Royce presidencial teria sido danificado na posse do atual presidente da República, Jair Bolsonaro.

Segundo ela, ainda não se sabe se o carro estará em condições para ser usado por Lula em 1º de janeiro de 2023. “Hoje, é essa informação que eu posso dizer para vocês, que o presidente Lula estará no conversível, em carro aberto. Não tem, até o momento, algo que mude no protocolo. Será no Rolls-Royce, se estiver em condições, porque parece que ele foi danificado na última posse. Estamos falando com as forças de segurança. Vamos ver se o carro, que é bastante antigo, está em condições”, disse Janja em entrevista coletiva na quarta-feira (07).

Questionada sobre qual seria o problema no veículo, ela apontou possíveis danos no banco. Bolsonaro também usou o carro nas comemorações do 7 de Setembro deste ano.

O Rolls-Royce Silver Wraith foi fabricado em 1952, na Inglaterra, e transportado de navio de Londres para o Rio de Janeiro no ano seguinte. O modelo é o carro de cerimônias da Presidência. O veículo é usado nos desfiles de posse, visitas de Estado e durante as comemorações da Independência.

O conversível foi utilizado pela primeira vez em 1º de maio de 1953, durante as comemorações do Dia do Trabalhador em Volta Redonda (RJ). Na ocasião, o então presidente Getúlio Vargas desfilou no carro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política