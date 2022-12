Política Mourão diz que Bolsonaro deve “estufar o peito, erguer a cabeça e se mostrar como líder da oposição”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

O general gaúcho também defendeu que Bolsonaro entregue a faixa presidencial para Lula Foto: Isaac Nóbrega/PR O general gaúcho também defendeu que Bolsonaro entregue a faixa presidencial para Lula. (Foto: Isaac Nóbrega/PR) Foto: Isaac Nóbrega/PR

O vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos), disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve “estufar o peito, erguer a cabeça e se mostrar como líder da oposição” ao futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mourão defendeu que Bolsonaro entregue a faixa presidencial para Lula pessoalmente e deixe claro que continuará atuando como oposição, atento às atitudes do novo governo. “Não compete a mim entregar a faixa. Se for para entregá-la dobrada, outra pessoa que o faça”, disse o vice-presidente. As declarações foram dadas em entrevista à CNN na quarta-feira (07).

Quando questionado sobre os manifestantes contrários à vitória de Lula que seguem nas ruas em diversas cidades brasileiras, Mourão disse que esse movimento é “pacífico e ordeiro”, com casos esporádicos, como os bloqueios nas rodovias, que foram solucionados rapidamente. “Na minha avaliação de risco, não deve ocorrer nenhum tipo de violência. Protestos vão continuar acontecendo, isso faz parte do jogo democrático”, declarou o general gaúcho.

Ele afirmou que entende a frustração dessas pessoas e tem tentado explicar aos manifestantes que a derrota nas eleições faz parte do jogo político. “O erro no processo ocorreu lá atrás, quando a Suprema Corte anulou os processos do presidente Lula e colocou ele de volta no jogo”, declarou.

Mourão também defendeu que a oposição ao novo governo se mantenha unida e responsável.

