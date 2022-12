Rio Grande do Sul Quase duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Os fiscais encontraram alimentos sem procedência, com o prazo de validade vencido e armazenados de forma inadequada Foto: MP/Divulgação

Agentes do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), apreenderam 1,7 tonelada de alimentos impróprios para o consumo durante uma operação em quatro estabelecimentos comerciais em Santa Maria do Herval, na Serra Gaúcha, na quarta-feira (07).

Todos os locais foram autuados. Os fiscais encontraram alimentos sem procedência – a maioria carnes –, com o prazo de validade vencido e armazenados de forma inadequada. Em um dos estabelecimentos, também foi constatada a venda irregular de medicamentos. Os nomes dos locais vistoriados não foram divulgados pelo MP.

A fiscalização ocorreu a pedido do promotor de Justiça de Dois Irmãos, Wilson Luís Grezzana, e contou com a participação, além do MP, de representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Santa Maria do Herval, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

