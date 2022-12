Rio Grande do Sul IPE Saúde lança novo site para facilitar serviços aos usuários

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Os diferentes públicos podem acessar suas áreas de interesse conforme menus específicos: segurado, prestador e contratante Foto: Divulgação Os diferentes públicos podem acessar suas áreas de interesse conforme menus específicos: segurado, prestador e contratante. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em mais uma ação com foco na inovação dos serviços, o IPE Saúde lança nesta quinta-feira (8) uma nova versão do site. Desenvolvido em parceria com a Procergs, o portal apresenta um layout que facilita a busca pelas informações e acesso aos serviços.

Os diferentes públicos podem acessar suas áreas de interesse conforme menus específicos: segurado (voltado aos usuários), prestador (para os credenciados pessoa física e jurídica) e contratante (para os órgãos e instituições que têm contratos com o IPE Saúde para prestação de atendimento a seus usuários). Além disso, banners centrais organizam os itens de maior importância e, logo abaixo, o acesso aos serviços mais demandados fica listado de forma acessível.

Melhorias

As modificações estão alinhadas ao processo de melhorias recentes que o instituto vem implementando. “Desde o início da pandemia, o IPE Saúde oferece todos os serviços de forma digital e vem trabalhando para tornar cada vez mais eficiente o atendimento aos usuários neste e nas demais modalidades”, observa o presidente Bruno Jatene.

Com a qualificação de processos e recente ampliação da equipe, houve redução no tempo de resposta às solicitações e aumento nas solicitações respondidas: no primeiro semestre deste ano, foram 141.679 atendimentos prestados pelo site, número 30,74% maior do que em todo período de 2021, quando foram realizados 108.361 atendimentos dessa forma.

Revisão de processos

A automatização de etapas do processo de reembolso também representou uma das melhorias recentemente implantadas: o número de processos que aguardavam revisão teve uma queda de cerca de 96% no primeiro mês de implantação da nova regra, aplicada a todos os reembolsos incluídos pela internet.

Acesse a partir desta quinta (8) em www.ipesaude.rs.gov.br

