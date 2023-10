Economia Futuro do Pix, “superaplicativo” deve substituir os dos bancos e comparar juros

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Ideia de aplicativo em desenvolvimento pelo Banco Central é permitir que clientes consultem saldos, façam pagamentos e contratem empréstimos de todas as instituições financeiras em um lugar só

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, voltou a falar nesta segunda-feira (02) de como deverá funcionar o “superaplicativo” bancário que o BC está desenvolvendo, dentro de sua agenda de digitalização e transparência do sistema financeiro.

A ideia do aplicativo, que ainda depende de diversas etapas e só deve estar pronto em dois anos, é reunir em apenas um local tanto as informações das diversas contas bancárias que a pessoa tenha, como também as operações feitas por elas, como pagamentos – inclusive por Pix -, empréstimos e investimentos.

Com isso, a tendência é que as pessoas não precisem mais ter instalado o aplicativo de cada banco em que tem conta, e possam ter apenas um que reúna tudo.

Comparador de juros

O aplicativo também terá funcionalidades como permitir consultar e comparar as taxas de juros oferecidas pelos bancos e instituições financeiras para um determinado tipo de crédito, bem como para aplicações financeiras, e poder escolher e contratar, também pelo aplicativo, a que for melhor.

“Na parte de crédito e de investimentos, vai ter comparabilidade em tempo real. Se você quiser fazer um crédito, ele vai mostrar as taxas de juros para aquele crédito”, explicou Campos Neto durante apresentação feita nesta manhã no Abracam Talks, evento da Associação Brasileira de Câmbio em São Paulo.

“Basicamente, é pensar que, no futuro, só vai ter um app no seu celular, que você vai abrir e, pelo open finance, ele vai puxar todos os dados de todos os seus bancos”, disse.

Pagamentos e todas as contas em um lugar só

Outra funcionalidade, de acordo com Campos Neto, será poder consultar em apenas um lugar, neste “superapp”, as informações de todas as contas que a pessoa possua em diferentes instituições.

Ela poderá, então, sempre escolher de qual delas quer fazer um pagamento ou uma transferência. “Se ela quiser fazer um Pix, vai escolher se quer fazer no débito ou no crédito, vai ver todas as suas contas bancárias e escolher de qual banco quer fazer”, disse o presidente do BC.

Última etapa do Pix

O “agregador financeiro”, nome oficial do BC para a tecnologia do superaplicativo, é a etapa final de uma série de inovações tecnológicas que estão planejadas e vêm sendo implementadas pelo Banco Central nos meios de pagamentos e na forma de as pessoas terem contas no sistema bancário.

O primeiro grande passo delas foi a implementação do Pix, o sistema de pagamentos e transferências instantâneas e de baixo custo administrado pelo BC e lançado em 2020. Elas seguem agora pela implementação do chamado “open banking”, ou “open finance”, e inclui ainda a implantação do Drex, o “real digital”, e a possibilidade de usar o Pix para fazer transações com outros países.

