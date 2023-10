Inter Lateral-direito Hugo Mallo vira desfalque do Inter para o clássico GreNal

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Espanhol recebeu cartão vermelho direto na partida contra o Atlético Mineiro Foto: Ricardo Duarte/Inter Espanhol recebeu cartão vermelho direto na partida contra o Atlético Mineiro (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nenhum dos jogadores pendurados do Inter levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-MG no Brasileirão. Porém, o técnico Eduardo Coudet ganhou um desfalque por suspensão para o GreNal do próximo domingo (08). Hugo Mallo recebeu cartão vermelho direto no fim da partida por cometer uma falta violenta.

O espanhol entrou aos 14 do segundo tempo no lugar de Rômulo e ficou em campo por 35 minutos. No último lance do jogo, o lateral deu um carrinho forte no rival e foi amarelado. O árbitro foi chamado pelo VAR, mudou a decisão e expulsou o atleta.

Mallo será a única ausência por suspensão para o duelo com o Grêmio. Com dois amarelos na conta, Nico Hernández, Bruno Henrique, Campanharo, Mauricio, Lucca e Valencia foram utilizados por Coudet contra o Galo, mas não foram advertidos.

Bustos e De Pena cumpriram suspensão neste sábado (30) e ficam à disposição para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

