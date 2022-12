Política Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino anuncia Edmar Camata para o comando da Polícia Rodoviária Federal

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

O anúncio do futuro ministro aconteceu no mesmo dia em que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), exonerou Silvinei Vasques do cargo. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O anúncio do futuro ministro aconteceu no mesmo dia em que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), exonerou Silvinei Vasques do cargo..(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Flávio Dino (PSB), anunciou nesta terça-feira (20) que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do novo governo será Edmar Moreira Camata. Ele assumirá o cargo em janeiro. O anúncio do novo diretor-geral aconteceu no mesmo dia em que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), exonerou Silvinei Vasques do cargo.

Até janeiro, a direção da PRF ficará a cargo do Diretor-Geral Substituto (atual Diretor-Executivo), Marco Antônio Territo de Barros.

Camata ingressou na PRF em 2006, no cargo de agente de polícia. Desde janeiro de 2019, está licenciado da função porque assumiu a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo. É formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca, na Espanha.

Dino anunciou também a criação de novas diretorias dentro da estrutura da Polícia Federal:

Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente;

Diretoria de Ensino;

Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos;

Diretoria de Cooperação Internacional;

Secretário Nacional de Justiça;

Dino também anunciou nesta terça-feira (20) o advogado Augusto Botelho como Secretário Nacional de Justiça. Botelho é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Direito Penal pela Universidade de Salamanca e mestrando em Direito Penal Econômico na FGV.

Outros anúncios

Nas últimas semanas, Dino anunciou outros nomes para postos estratégicos vinculados à pasta de Justiça, foram eles:

O delegado da Polícia Federal Andrei Rodrigues como novo diretor-geral da PF;

O jornalista Ricardo Cappelli como secretário-executivo do ministério – número dois na escala de comando, abaixo apenas do próprio ministro;

O auditor federal Marivaldo Pereira como secretário de Acesso à Justiça;

Diego Galdino como secretário-executivo adjunto da pasta;

Tamires Sampaio vai comandar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci);

Wadih Damous como secretário nacional do consumidor.

Silvinei Vasques

A exoneração de Silvinei do cargo de diretor-geral da PRF foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU) e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Em novembro, Silvinei virou réu por improbidade administrativa acusado de pedir votos irregularmente para Bolsonaro durante a disputa presidencial.

