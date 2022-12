Política Simone Tebet recusa Ministério do Meio Ambiente em sondagem de aliados de Lula

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Avaliação do entorno de Tebet é que a “manobra do PT configura uma dupla traição”, não só com a ex-candidata à Presidência, mas também com a deputada federal eleita Marina Silva Foto: Roque de Sá/Agência Senado Avaliação do entorno de Tebet é que a “manobra do PT configura uma dupla traição”, não só com a ex-candidata à Presidência, mas também com a deputada federal eleita Marina Silva. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Simone Tebet foi sondada por aliados do presidente eleito Lula para ocupar o ministério do Meio Ambiente e recusou. A avaliação do entorno de Tebet é que a “manobra do PT configura uma dupla traição”, não só com a ex-candidata à Presidência, mas também com a deputada federal eleita Marina Silva.

Marina era a favorita para assumir a pasta do Meio Ambiente, mas algumas posições da senadora complicaram a indicação. Ela não abre mão de migrar o setor de celulose do ministério da Agricultura para o Meio Ambiente e pede também que a autoridade climática fique subordinada à pasta.

Marina, que havia rompido com o PT, decidiu apoiar Lula contra o presidente Jair Bolsonaro. Aliados de Tebet dizem que ela não está disposta a ser vista como alguém que tira o espaço de outra mulher.

Pastas pretendidas

Tebet vem insistindo que sua forma de colaborar no governo é no Ministério do Desenvolvimento Social, mas o PT resiste em abrir mão do comando do bolsa família e estimular alguém que pode se tornar uma adversária nas próximas eleições presidenciais.

Aliados da senadora dizem que ela aguarda uma conversa com Lula sobre o assunto, mas está pronta a seguir sozinha fora do governo. O plano é abrir um escritório em São Paulo, participar do debate público e viajar pelo país.

